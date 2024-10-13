На Украине военкомы мобилизовали мужчину, порвав его документ о брони

Фото: iStock/Prostock-Studio
На Украине сотрудники военкомата мобилизовали мужчину, у которого была бронь от призыва. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».
Жительница города Коломыя в Ивано-Франковской области рассказала, что её мужа забрали на фронт, несмотря на бронь от мобилизации. С её слов, он поехал по делам в Черновцы по делам, однако там его остановили сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине). Они заявили, что его бронь якобы не высвечивается в системе «Оберег», после чего предложили проехать с ними для уточнения данных.
По данным издания, в военкомате порвали документ, подтверждающий наличие брони от мобилизации. После этого мужчину забрали на полигон.
Читайте также:
В Харькове военкомы пытались мобилизовать 16-летнего подростка
В Полтаве уклонист поставил растяжку с гранатой у дома сотрудницы военкомата
Жители Львова выгнали военкомов из ресторана во время рейда
Анастасия Чинкова