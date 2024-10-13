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В Харькове военкомы пытались мобилизовать 16-летнего подростка

13 октября 2024, 18:36
Фото: iStock/E_Kryzhanivskyi

Фото: iStock/E_Kryzhanivskyi

В Харькове сотрудники военкомата пытались задержать и посадить в свой микроавтобус 16-летнего подростка. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН в своём Telegram-канале.


Отмечается, что прохожим с трудом пытались отбить подростка у сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине). Но им всё же удалось доказать военкомам, что перед ними несовершеннолетний.

Ранее в этот день сообщалось о задержании уклониста в Полтаве, который установил растяжку с гранатой около дома, в котором проживает сотрудница ТЦК. До этого он неоднократно угрожал женщине. Читайте подробнее об этом в материале «Радио 1».

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#мобилизация
#подросток
В Полтаве уклонист поставил растяжку с гранатой у дома сотрудницы военкомата
13 октября 2024, 17:47

Фото: iStock/Helios8

В Полтаве уклонист установил растяжку с гранатой около дома сотрудницы военкомата. Об этом пишет местное издание «Страна.ua».
Отмечается, что в воскресенье утром сотрудница ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) при выходе из дома обнаружила растяжку. Она оперативно вызвала сотрудников правоохранительных органов, которые установили, что на неё была помещена граната Ф-1.

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что растяжку поставил местный житель, уклоняющийся от мобилизации. Ранее в адрес сотрудницы ТЦК поступали угрозы от него. Мужчина обещал забросать женщину гранатами.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сотрудника правоохранительного органа. Теперь мужчине грозит от 9 до 15 лет тюрьмы.

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Минобороны озвучило потери ВСУ при попытке прорыва в Курской области
ВСУ потеряли 80 солдат в контратаках и попытке прорыва в Курской области
13 октября 2024, 17:36

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки потеряли до 80 солдат в результате контратак и попытки прорыва границы в Курской области. Об этом 13 октября сообщило Министерство обороны России.
Российские силы успешно отразили пять атак украинских войск на территории Курской области.
«За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Нижний Клин, Зеленый Шлях и Покровский. А также одна попытка прорваться через государственную границу РФ в направлении населенного пункта Новый Путь», — сообщает Минобороны.

В результате столкновений противник потерял до 80 убитых и раненых. Также ВС РФ уничтожили три танка, американскую боевая машину пехоты Bradley, бронетехнику и четыре автомобильных транспортных средства.

Сейчас группировка войск «Север» продолжает активное наступление, нанося удары по десяти украинским бригадам в районах Дарьино, Любимовки, Малой Локни, Нового Пути, Толстого Луга и Плехово.

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#военные
#курская область
#спецоперация
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«Короче, ждем»: Солдат ВСУ записал предсмертное видео в окружении ВС РФ
Солдат ВСУ записал предсмертное видео в окружении ВС РФ
13 октября 2024, 17:17

Фото: istock/zabelin

Солдат украинских Вооруженных сил записал видео перед смертью, попав в окружение российских войск. Запись появилось в Telegram на канале Military Theme Z.
В этом ролике военнослужащий показывает место, где находится, и говорит, что их «с пациками» окружили с разных сторон. На фоне слышна русская речь и звуки разрывов снарядов.
«Короче, ждем. Всех люблю», — произносит солдат, после чего запись заканчивается.

Не указано, на каком участке фронта было снято это видео. По информации канала, видео нашли в TikTok, который активно используют солдаты ВСУ. Ранее это приложение помогло нанести удар по украинскому командному пункту, так как их местоположение удалось выяснить через TikTok

Ранее российские военные прорвали оборону ВСУ на Времевском направлении запорожской линии фронта. Бойцы водрузили флаг России над северными окраинами населенного пункта Левадное.

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#сво
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Пушилин сообщил о безвозвратном уничтожении некоторых объектов в Дзержинске
13 октября 2024, 17:07

Фото: сайт Кремля

Некоторые инфраструктурные объекты, включая здание администрации, уничтожены безвозвратно в освобождаемом ВС РФ Дзержинске (украинское название – Торецк). Об этом в своём Telegram-канале написал глава ДНР Денис Пушилин.
Глава республики посетил освобождаемый город и оценил состояние инфраструктурных объектов. По его словам, некоторые из них в результате боевых действий были уничтожены безвозвратно, в том числе и здание городской администрации.

Пушилин добавил, что боевые действия ведутся в городской среде. Освобождение Дзержинска «не за горами», отметил чиновник.

Ранее в этот день стало известно об освобождении Михайловки в ДНР.

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#инфраструктура
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Военкомы проводят массовые проверки отдыхающих на курорте Буковель
13 октября 2024, 16:19

Фото: iStock/Olena Bartienieva

На Украине сотрудники военкоматов проводят массовые проверки отдыхающих на курорте Буковель на западе страны. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
Ранее в субботу издание писало, что на курорте появилось большое число военных. Тогда не было подтверждения о том, что будут проводиться рейды. Однако на опубликованных кадрах видно, как толпа из 30 и более человек в военной форме заходит на территорию комплекса.

Сегодня стало известно, что люди в военной форме – это представители ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов на Украине). Они проводят массовые проверки отдыхающих в Буковеле.

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ВСУ озверели из-за неудач на фронте и срывают злость на мирных людях под Курском
Боевики ВСУ срывают злость на мирных жителях Курской области
13 октября 2024, 16:17

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские боевики срывают злость на жителей приграничных районов Курской области из-за неудач на фронте. Об этом сообщают 12 октября силовые структуры.
«ВСУ разозлились на местное население из-за ситуации на фронте. Репрессии усилились», — цитирует источник ТАСС.

Ранее глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева сообщила, что украинские военные вывезли сельскохозяйственную технику с оккупированных территорий и уничтожили то, что не смогли забрать. Она также сообщила о расстреле мирных жителей мира во время эвакуации и других преступлениях со стороны ВСУ.

О преступлениях ВСУ также рассказала волонтер Мария, которая помогает эвакуировать мирных жителей и вывозить тела убитых из приграничных районов Курской области. По данным волонтеров, украинские военные убивают мирных жителей, тела которых находят на территории. В числе погибших есть и дети. На телах фиксируют огнестрельные ранения.

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Стало известно, зачем Евросоюз активно инвестирует в производство оружия на Украине
WP: ЕС инвестирует в производство оружия на Украине, так как не справляется сам
13 октября 2024, 16:04

Фото: iStock/fotosr

Евросоюз активно вкладывает средства в производство вооружения на Украине, поскольку его собственные заводы не справляются с потребностями Кива. Об этом сообщает газета The Washington Post.
Неназванный европейский дипломат подчеркнул, что Европа больше не способна производить вооружение в таких огромных объёмах, поэтому проще помочь украинцам наладить собственное производство.

При этом само издание пишет, что даже при учёте поступающего от западных союзников финансирования оборонный сектор Украины сильно отстаёт от российских объёмов производства оружия.

Также отмечается, что оборонное производство Украины даже вместе с инвестициями от третьих стран не сможет полностью заменить поставки западного оружия.

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#украина
#евросоюз
#производство
#оружие
#инвестиции
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Военные водрузили флаг России над окраинами села Левадное
Рогов: ВС РФ прорвали оборону ВСУ на запорожской линии фронта
13 октября 2024, 15:19

Фото: iStock/macky_ch

ВС РФ прорвали оборону ВСУ на Времевском направлении запорожской линии фронта и водрузили флаг России над северными окраинами населённого пункта Левадное. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что российские войска застали врасплох противника, штурмом с юга прорвав его оборону и продвинувшись вперёд на три километра.

После этого солдаты ВС РФ водрузили российский флаг над северными окраинами села Левадное, которое располагается в северо-восточной части Запорожской области вблизи с границей с ДНР.

Рогов напомнил, что ВСУ захватили этот населённый пункт в июне прошлого года, пользуясь значительным численным превосходством. Однако минувшей ночью ВС РФ отбили населённый пункт и продвинулись вглубь обороны ВСУ.

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#вс рф
#всу
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#сво
#запорожская область
#оборона
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Рогов: ВСУ потеряли взвод солдат при попытке контратаки запорожском Левадном
13 октября 2024, 15:12

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли взвод солдат при попытке контратаковать в районе населённого пункта Левадное в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
В разговоре с ТАСС он рассказал, что накануне российские войска зашли на северные окраины Левадного. Ночью украинские подразделения предприняли попытку контратаки на этом участке, но она закончилась крайне неудачно. Потери ВСУ составили до взвода военнослужащих, сказал Рогов.

Кроме того, считает общественник, на фоне последних продвижений российские войска имеют возможность в Запорожской области развивать наступление сразу на нескольких направлениях. Освобождение Левадного позволит продвигаться на запад и юго-запад, в сторону Гуляйполя, что значительно улучшит позиции российских частей и резко ухудшит положение противника, заключил Рогов.

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#запорожская область
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