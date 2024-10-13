В Харькове военкомы пытались мобилизовать 16-летнего подростка

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В Харькове сотрудники военкомата пытались задержать и посадить в свой микроавтобус 16-летнего подростка. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН в своём Telegram-канале.
Отмечается, что прохожим с трудом пытались отбить подростка у сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине). Но им всё же удалось доказать военкомам, что перед ними несовершеннолетний.
Ранее в этот день сообщалось о задержании уклониста в Полтаве, который установил растяжку с гранатой около дома, в котором проживает сотрудница ТЦК. До этого он неоднократно угрожал женщине. Читайте подробнее об этом в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова