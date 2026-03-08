Минэнерго США определилось с антироссийскими санкциями
Глава Минэнерго Крис Райт: США не откажутся от антироссийских санкций
США не планируют отказываться от санкционной линии в отношении России и намереваются сохранять действующие экономические ограничения. Об этом заявил министр энергетики Америки Крис Райт, сообщило Reuters.
Райт уточнил, что Вашингтон согласился выдать Индии лицензию на закупку российской нефти, чтобы снизить риск ценовых скачков и поддержать стабильность на энергетических рынках. При этом, по его словам, речь не идет о смягчении курса в отношении Москвы.
«Политика США в отношении России совершенно не изменилась (...) Никаких изменений политики в отношении России», — добавил чиновник.Ранее Reuters писало, что индийские НПЗ начали оперативно закупать российскую нефть, чтобы перекрыть возможные перебои на фоне боевых действий с Ираном. Индия чувствительна к подобным кризисам. Ее резервов хватает примерно на 25 дней, а около 40% нефтяного импорта проходит через Ормузский пролив.
Перед этим минфин США допустил новое ослабление антироссийских санкций.