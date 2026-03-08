Минэнерго США определилось с антироссийскими санкциями

08 марта 2026, 21:15

Глава Минэнерго Крис Райт: США не откажутся от антироссийских санкций

Фото: istockphoto/designer491

США не планируют отказываться от санкционной линии в отношении России и намереваются сохранять действующие экономические ограничения. Об этом заявил министр энергетики Америки Крис Райт, сообщило Reuters.





Райт уточнил, что Вашингтон согласился выдать Индии лицензию на закупку российской нефти, чтобы снизить риск ценовых скачков и поддержать стабильность на энергетических рынках. При этом, по его словам, речь не идет о смягчении курса в отношении Москвы.





«Политика США в отношении России совершенно не изменилась (...) Никаких изменений политики в отношении России», — добавил чиновник.