Сотрудники ТЦК на Украине вытащили из машины и силой затолкали мужчину в микроавтобус

08 марта 2026, 19:26

Сотрудники ТЦК вытащили из машины и силой затолкали одессита в микроавтобус

Фото: istockphoto/DmyTo

Сотрудники военкомата на Украине силой вытащили мужчину из автомобиля прямо на дороге в Одессе. Об этом сообщают украинские СМИ.