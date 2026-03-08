Сотрудники ТЦК на Украине вытащили из машины и силой затолкали мужчину в микроавтобус
Сотрудники военкомата на Украине силой вытащили мужчину из автомобиля прямо на дороге в Одессе. Об этом сообщают украинские СМИ.
На опубликованных кадрах видно, как сотрудники ТЦК заталкивают одессита в служебный микроавтобус. При этом его машина осталась стоять на проезжей части без водителя.
Ранее сообщалось, что украинский военнослужащий в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу в Хмельницком на западе страны. По данным источников, он вышел на балкон девятого этажа с автоматом и открыл огонь во двор, сделав около 90 выстрелов. Сведений о пострадавших и погибших не поступало.
Прибывшие правоохранители задержали мужчину и возбудили против него уголовное дело по статье о хулиганстве.
