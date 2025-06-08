Захарова сомневается в личном решении Зеленского «бросить» тела погибших военных

08 июня 2025, 14:25

Захарова усомнилась, является ли отказ забирать тела военных решением Зеленского

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задумалась о том, насколько самостоятельным было решение Владимира Зеленского не забирать тела погибших украинских солдат. Об этом она написала в своём Telegram-канале.





Захарова прокомментировала странное поведение лидера киевского режима и даже предположила, что запрет Украине на выполнение данного условия могли утвердить в НАТО.

«Это личное решение Зеленского не забирать тела украинцев или кто-то из натовцев запретил?» — задалась она вопросом.