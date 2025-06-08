Захарова сомневается в личном решении Зеленского «бросить» тела погибших военных

Захарова усомнилась, является ли отказ забирать тела военных решением Зеленского
Мария Захарова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задумалась о том, насколько самостоятельным было решение Владимира Зеленского не забирать тела погибших украинских солдат. Об этом она написала в своём Telegram-канале.



Захарова прокомментировала странное поведение лидера киевского режима и даже предположила, что запрет Украине на выполнение данного условия могли утвердить в НАТО.

«Это личное решение Зеленского не забирать тела украинцев или кто-то из натовцев запретил?» — задалась она вопросом.
Известно, что российская сторона уже доставила первую партию павших украинских военных 8 июня. Но по словам генерал-лейтенанта Александр Зорина, Москва всё ещё ждет от Киева подтверждения обмена телами от Киева.

Ранее сообщалось почему Киев не хочет забирать тела военных.
Ольга Щелокова

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