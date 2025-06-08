Зорин сообщил о начале отправки поездов с телами украинских военных к границе
Зорин: Поезда с телами украинских солдат в воскресенье начнут движение
Как сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин, репатриационные поезда с телами павших солдат ВСУ начнут движение к границе днём 8 июня.
Зорин сообщил, что отправка тел украинских военных это прямое выполнение Россией обещаний, данных в ходе Стамбульских переговоров. Кроме того, он добавил, что российская сторона будет возвращать Украине тела солдат ВСУ автомобильным и железнодорожным транспортом.
«В настоящее время, буквально через один час, начинают двигаться еще и репатриационные поезда, в которых также находятся тела военнослужащих», — рассказал Зорин журналистам.Со слов военачальника, Москва готова вернуть более 6000 тел павших солдат, найденных в зоне спецоперации, а первая партия из 1212 тел украинских военных уже доставлена в район обмена.
Ранее сообщалось, что иностранные журналисты уже приехали к фурам с телами погибших.