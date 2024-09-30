На Украине возбудят уголовное дело против экс-командующего объединёнными силами ВСУ

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Киевский апелляционный суд обязал государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудить уголовное дело в отношении бывшего командующего объединёнными силами ВСУ Юрия Содоля. Об этом сообщает украинское издание Новости.Live.
Ранее начальник штаба бригады «Азов»* в составе национальной гвардии Украины Богдан Кротевич призвал ГБР провести расследование в отношении Содоля. По его словам экс-командующий ВСУ давал приказы, которые привели к гибели большого числа военных на Харьковском направлении фронта.
После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении назначить на пост Содоля бригадного генерала Андрея Гнатова.
Шевченковский суд Киева отклонил поданную Кротевичем жалобу. Но Киевский апелляционный суд всё же обязал ГБР возбудить дело против Содоля.
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После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении назначить на пост Содоля бригадного генерала Андрея Гнатова.
Шевченковский суд Киева отклонил поданную Кротевичем жалобу. Но Киевский апелляционный суд всё же обязал ГБР возбудить дело против Содоля.
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Анастасия Чинкова