На Украине возбудят уголовное дело против экс-командующего объединёнными силами ВСУ

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны Европы разрешить Киеву наносить удары западным оружием по аэропортам и пусковым площадкам в России. Об этом он написал в своем еженедельном блоге. По его словам, украинцы должны атаковать «лучников, а не только стрелы».