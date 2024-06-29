На Украине начали проверку командующего обороной Харьковской области

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало проверку действий генерал-лейтенанта Юрия Содоля, бывшего командующего Объединенными силами ВСУ и руководителя обороны харьковского направления с 11 февраля по 24 июня 2024 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.
Проверка связана с обстоятельствами наступления российских войск в Харьковской области, в ходе которого ВСУ потеряли контроль над несколькими населёнными пунктами. Действия оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» будут оценены с юридической точки зрения.
Также ГБР проверит другие факты, указанные Богданом Кротевичем, начальником штаба «Азова», который обвиняет Содоля в превышении служебных полномочий и некомпетентности.
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Артем Кузьмин