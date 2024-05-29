На Украине возмутились отправкой в окопы слишком информированных офицеров Генштаба

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Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос возмутился отправкой в окопы офицеров Генштаба, обладающих ценной информацией. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Прямой».
Он указал на то, что офицеры обладают большим количеством ценной информации. А, находясь в окопах, они могут попасть в российский плен. Там они могут выдать всю эту секретную информацию.
Во избежание попадания «чувствительной» с точки зрения госбезопасности информации, он призвал сократить штаб кабмина Украины и сотрудников министерств, чтобы отправить в окопы их, а не ключевых сотрудников Генштаба.
Кривонос подчеркнул, что на фронт было отправлено 60% сотрудников Генштаба ВСУ.
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Во избежание попадания «чувствительной» с точки зрения госбезопасности информации, он призвал сократить штаб кабмина Украины и сотрудников министерств, чтобы отправить в окопы их, а не ключевых сотрудников Генштаба.
Кривонос подчеркнул, что на фронт было отправлено 60% сотрудников Генштаба ВСУ.
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Анастасия Чинкова