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Военкор сообщил о взятии под контроль ВС РФ ещё нескольких кварталов Волчанска

Военкор Пегов: ВС РФ взяли под контроль ещё несколько кварталов в Волчанске
29 мая 2024, 13:41
Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

Российские войска взяли под контроль ещё несколько кварталов в Волчанске Харьковской области Украины. О продвижении ВС РФ на этом участке фронта рассказал военкор Семён Пегов.
Он подчеркнул, что в результате успешных наступательных действий российским военным удалось взять под контроль ещё как минимум два-три квартала города.

Пегов указал на то, что успехи российской армии наблюдаются на фоне переброски украинскими войсками огромных резервов на Харьковское направление. По его словам, ВСУ сконцентрировали здесь свыше 60 подразделений.



Ранее, 24 мая, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что ВС РФ контролируют более половины Волчанка. После полного взятия города российские войска выдвинутся к Славянску, Краматорску и Красноармейску.

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#вс рф
#харьковская область
#контроль
#сво
Российские военные наносят удары по ВСУ у Старомайорского и Урожайного
Рогов сообщил о массированных ударах по ВСУ у Старомайорского и Урожайного
29 мая 2024, 14:25

Фото: istockphoto/ IherPhoto

Массированные авиаудары по позициям ВСУ нанесены на времевском направлении запорожской линии фронта в районе сел Урожайное и Старомайорское. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
«В районе Старомайорского и Урожайного по позициям противника нанесены массированные удары авиабомбами», — сказал он.

Ранее Рогов заявлял, что ВСУ, отходя из Работино Запорожской области, бросили тела своих сослуживцев в полях. Накануне губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что в селе Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области обнаружили подвалы с телами украинских военнослужащих. Председатель комиссии подчеркнул, что для киевского режима солдаты являются лишь расходным материалом в «войне до последнего украинца».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#рогов
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МО РФ: Российские военные впервые уничтожили французскую гаубицу ТRF-1
29 мая 2024, 14:09

Фото: istockphoto/Leestat

В ходе специальной военной операции российские военные уничтожили 155-миллиметровую гаубицу ТRF-1 французского производства. Это произошло впервые с начала СВО.
Об этом сегодня, 29 мая, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он также добавил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до четырёхсот военнослужащих. За минувшие сутки подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка в Харьковской области, Новоселовское в ЛНР, Григоровка и Серебрянка в ДНР.

На этом направлении российские военные за сутки отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ, а также уничтожили два украинских танка, 11 автомобилей, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab производства Польши и два 105-миллиметровых орудия М109 американского производства.

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#военные
#днр
#лнр
#всу
#запад
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Политолог Мезюхо заявил о деморализации украинской армии
29 мая 2024, 13:31

Фото: iStock/Sinenkiy

Политолог Иван Мезюхо заявил, что слова украинских военных о готовности идти с российскими бойцами на Киев для завершения конфликта на Украине говорят о деморализации ВСУ.
«Такие слова свидетельствует о том, что в украинской армии царят деморализующие настроения. Сама по себе украинская армия деморализована, дикая мобилизация не добавляет позитивного восприятия армии в глазах среднестатистического украинца. <…> Они видят, что вооруженные силы РФ демонстрируют успехи на Харьковском направлении, поэтому таких видеороликов будет больше», — отметил в беседе с «Известиями» Мезюхо.

А военный обозреватель Влад Шлепченко заявил, что России, в свою очередь, нужно действовать и далее более решительно, учитывая свои возможности и специфику.

«Запад стал смелее. Он сделал свои выводы из той политики, которую Россия проводит последние два с половиной года. Практика бесконечного начертания «красных линий», выражения осуждения, озабоченности и т. д. ни к чему не ведут. России надо начать действовать в той же манере, теми же самыми способами, но с пониманием своих возможностей, своей специфики», — приводит «Царьград» слова Шлепченко.

Ранее сообщалось, что российские военные ударили ракетами по Яворовскому полигону ВСУ во Львовской области, где были иностранные инструкторы.

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ВС РФ ударили ракетами по полигону ВСУ с иностранными инструкторами
#россия
#военные
#армия
#всу
#спецоперация
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Поля у Работино усеяны трупами бойцов ВСУ
Рогов: ВСУ оставили тела своих солдат в полях, уходя из Работино
29 мая 2024, 13:14

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

ВСУ, отходя из Работино Запорожской области, бросили тела своих сослуживцев в полях. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Накануне губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что в селе Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области обнаружили подвалы с телами украинских военнослужащих.

«В Работино ситуация не менее ужасающая. ВСУ, отступая из Работино, бросили тела своих солдат в селе и полях на съедение грызунов, показывая свою кощунственную суть», — цитирует РИА Новости Рогова.

Он подчеркнул, что для киевского режима солдаты являются лишь расходным материалом в «войне до последнего украинца».

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#губернатор
#кадры
#солдаты
#новости
#всу
#вс рф
#тела
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В Минобороны РФ назвали максимальную дальность полёта украинских дронов
29 мая 2024, 13:06

Фото: istockphoto/rancho_runner

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), находящиеся на вооружении у украинской армии, могут пролетать расстояние до двух с половиной тысячи километров. Об этом заявил начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооружённых сил РФ Дмитрий Богданов.
В разговоре с ТАСС он отметил, что противник не стоит на месте и постоянно вкладывается в совершенствование военной техники, в том числе и беспилотников. Некоторые модели уже способны преодолевать до 2,5 тысячи километров, что могли почувствовать на себе некоторые отдалённые российские регионы, добавил Богданов.

В западных СМИ появилась информация, что Украина начинает производить новые беспилотники с дальностью полёта до трёх тысяч километров, способные долететь до Сибири. Сообщается, что Киев вкладывает в разработку БПЛА сотни миллионов долларов, чтобы сделать их способными поражать цели на больших расстояниях.

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#украина
#бпла
#сми
#регионы
#информация
#киев
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МО РФ: Авиация уничтожила два приближавшихся к Крыму безэкипажных катера
29 мая 2024, 12:42

Фото: istockphoto/bbsferrari

Самолёты морской авиации Черноморского флота ликвидировали два украинских безэкипажных катера. Морские дроны двигались в сторону побережья Крыма.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. По словам сотрудников оборонного ведомства, инцидент произошёл около 11:00 29 мая. Морские беспилотники были обнаружены в северо-западной части акватории Чёрного моря. Вылетевшие на прехват самолёты морской авиации уничтожили оба безэкипажных катера.

Украинская армия регулярно пытается атаковать Крым при помощи беспилотных катеров. На прошлой неделе в Минобороны также рассказали об успешном отражении очередной атаки. Тогда авиация Черноморского флота уничтожила три морских дрона из штатного вооружения.

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#армия
#авиация
#инцидент
#крым
#минобороны
#вооружения
#рф
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«Раздолбали»: ВС РФ ударили по командному пункту ВСУ во время совещания
Военкор Коц: ВС РФ ударили по командному пункту ВСУ во время совещания
29 мая 2024, 12:33

Фото: istockphoto/maki_shmaki

Российские военные нанесли удар по командному пункту ВСУ под Сумами прямо во время совещания. Об этом в Telegram сообщил военкор Александр Коц.
«Раздолбали командный пункт в Сумской области. На совещание без приглашения прилетел ФПВ-дрон. Из дома никто не вышел. Еще один дрон разнес авто, на котором приехал один из совещавшихся», – сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар по полигону ВСУ с иностранными инструкторами во Львовской области. Уточнялось, что на Яворовском полигоне украинские неонацисты обучались управлению иностранной техникой, а также проходили тактическую, инженерную и медицинскую подготовку.

Кроме того, российская армия уничтожила массированными ударами один логистический хаб под Сумами, где командование Киева разместило оружейный арсенал.

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#россия
#украина
#спецоперация
#война
#всу
#вс рф
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Полковник Матвийчук указал на признак участия Польши в конфликте с Россией
29 мая 2024, 12:19

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Любое государство вправе передавать вооружение другому, но если это продолжается уже в ходе военного конфликта, и если этим оружием наносятся удары по стороне противника, такая страна становится полноправным участником этого конфликта. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру»выразил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Этим заявлением он ответил на решение Польши разрешить украинским войскам наносить удары по российским объектам поставленным польским оружием.

По словам Матвийчука, Украина уже использовала западное оружие для нанесения ударов по Белгородской и Курской областям, поэтому заявление Польши – это лишь «кривляние на камеру».

Военэксперт отметил, что Польша всячески пытается провоцировать Россию на агрессивные действия, чтобы под этим предлогом ввести свои войска на Украину.

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#польша
#украина
#россия
#конфликт
#оружие
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Двух боевиков «карательного полка» ВСУ ликвидировали в Харьковской области
29 мая 2024, 12:09

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска ликвидировали двоих боевиков из 8-го полка ССО ВСУ Константина Михальчука и Дениса Бея в Харьковской области. Об этом написал военкор Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.
Он напомнил, что бойцов этого полка тренировали инструкторы из США и Германии. Это один из самых подготовленных полков украинской армии. Его даже прозвали «карательным полком спецназначения». Военные этого подразделения участвуют в боевых действиях с 2014 года.

По словам Поддубного, боевики 8-го полка ССО совершили большое количество терактов в республиках Донбасса. Так, имеется информация, что именно они убили комбата добровольческого батальона «Спарта» Арсена Павлова (позывной Моторола) и комбата добровольческого батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви).

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*признан террористической организацией, запрещённой на территории России
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#харьковская область
#военные
#сво
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