Военкор сообщил о взятии под контроль ВС РФ ещё нескольких кварталов Волчанска

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Российские войска взяли под контроль ещё несколько кварталов в Волчанске Харьковской области Украины. О продвижении ВС РФ на этом участке фронта рассказал военкор Семён Пегов.
Он подчеркнул, что в результате успешных наступательных действий российским военным удалось взять под контроль ещё как минимум два-три квартала города.
Пегов указал на то, что успехи российской армии наблюдаются на фоне переброски украинскими войсками огромных резервов на Харьковское направление. По его словам, ВСУ сконцентрировали здесь свыше 60 подразделений.
Ранее, 24 мая, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что ВС РФ контролируют более половины Волчанка. После полного взятия города российские войска выдвинутся к Славянску, Краматорску и Красноармейску.
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Пегов указал на то, что успехи российской армии наблюдаются на фоне переброски украинскими войсками огромных резервов на Харьковское направление. По его словам, ВСУ сконцентрировали здесь свыше 60 подразделений.
Ранее, 24 мая, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что ВС РФ контролируют более половины Волчанка. После полного взятия города российские войска выдвинутся к Славянску, Краматорску и Красноармейску.
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Анастасия Чинкова