Минобороны показало видео удара ТОС-2 «Тосочка» по живой силе ВСУ

Видео: Минобороны РФ
Российские бойцы расчета «Тосочка» применили ТОС-2 для ударов по позициям ВСУ, кадры поражения позиций противника опубликованы в телеграм-канале Минобороны РФ.
ВС РФ поразили два пункта ВСУ в Харьковской области. По информации ведомства, российским военным удалось уничтожить до 50 единиц личного состава и бронетехнику.
Российские военные нанесли удар в момент, когда численность противника была максимальной, добавил командир «Тосочек». Прежде Минобороны России сообщило о нанесении удара по колонне ВСУ. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова