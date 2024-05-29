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Минобороны показало видео удара ТОС-2 «Тосочка» по живой силе ВСУ

29 мая 2024, 15:58

Видео: Минобороны РФ

Российские бойцы расчета «Тосочка» применили ТОС-2 для ударов по позициям ВСУ, кадры поражения позиций противника опубликованы в телеграм-канале Минобороны РФ.


ВС РФ поразили два пункта ВСУ в Харьковской области. По информации ведомства, российским военным удалось уничтожить до 50 единиц личного состава и бронетехнику.

Российские военные нанесли удар в момент, когда численность противника была максимальной, добавил командир «Тосочек». Прежде Минобороны России сообщило о нанесении удара по колонне ВСУ. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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На Украине возмутились отправкой в окопы слишком информированных офицеров Генштаба
Кривонос: Киев отправляет в окопы слишком информированных офицеров Генштаба
29 мая 2024, 16:12

Фото: iStock/Michele Ursi

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос возмутился отправкой в окопы офицеров Генштаба, обладающих ценной информацией. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Прямой».
Он указал на то, что офицеры обладают большим количеством ценной информации. А, находясь в окопах, они могут попасть в российский плен. Там они могут выдать всю эту секретную информацию.

Во избежание попадания «чувствительной» с точки зрения госбезопасности информации, он призвал сократить штаб кабмина Украины и сотрудников министерств, чтобы отправить в окопы их, а не ключевых сотрудников Генштаба.

Кривонос подчеркнул, что на фронт было отправлено 60% сотрудников Генштаба ВСУ.

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#украина
#всу
#военные
#сво
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В Харькове прогремели взрывы
«Общественное. Новости»: в Харькове произошла серия взрывов
29 мая 2024, 16:02

Фото: iStock/dzika_mrowka

Серия взрывов произошла в Харькове. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».
В Харьковской области уже 3,5 часа действует воздушная тревога. На фоне её работы раздаются взрывы.

Издание не приводит сведения о том, где именно прогремели взрывы и какие объекты были повреждены.

Ранее в этот день сообщалось, что рано утром в Конотопе Сумской области Украины прогремел взрыв. Тогда также не сообщалось о жертвах и повреждениях объектов.

Украинские военные бросают тела своих сослуживцев в полях под Работино, сообщил ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, украинские военные являются для Киева расходным материалом в «войне до последнего украинца».

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#украина
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#взрывы
#воздушная тревога
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«Ради видео в TikTok»: наёмник на Франции раскрыл цель иностранных военных на Украине
Наёмник из Франции: иностранцы приезжают воевать на Украину для видео в TikTok
29 мая 2024, 15:21

Фото: iStock/Im Yeongsik

Многие иностранцы приезжают воевать на Украину в составе интернационального легиона только ради того, чтобы снимать видео для соцсети TikTok. Об этом наёмник из Франции рассказал телеканалу France 2.
Он подчеркнул, что ради этих целей они растрачивают снаряды, которых в дефиците у украинских войск.

Ранее издание Politico писало, что высокопоставленные офицеры ВСУ убеждены в разрушении линии фронта уже этим летом. Это может произойти из-за острой нехватки боеприпасов и подорванного морального духа в рядах украинских войск.

А газета Wall Street Journal сообщала, что украинское командование из-за нехватки боеприпасов заставляет военных ходить по болотам и искать неразорвавшиеся снаряды, чтобы потом использовать их.

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#конфликт
#соцсети
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Российские военные наносят удары по ВСУ у Старомайорского и Урожайного
Рогов сообщил о массированных ударах по ВСУ у Старомайорского и Урожайного
29 мая 2024, 14:25

Фото: istockphoto/ IherPhoto

Массированные авиаудары по позициям ВСУ нанесены на времевском направлении запорожской линии фронта в районе сел Урожайное и Старомайорское. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
«В районе Старомайорского и Урожайного по позициям противника нанесены массированные удары авиабомбами», — сказал он.

Ранее Рогов заявлял, что ВСУ, отходя из Работино Запорожской области, бросили тела своих сослуживцев в полях. Накануне губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что в селе Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области обнаружили подвалы с телами украинских военнослужащих. Председатель комиссии подчеркнул, что для киевского режима солдаты являются лишь расходным материалом в «войне до последнего украинца».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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МО РФ: Российские военные впервые уничтожили французскую гаубицу ТRF-1
29 мая 2024, 14:09

Фото: istockphoto/Leestat

В ходе специальной военной операции российские военные уничтожили 155-миллиметровую гаубицу ТRF-1 французского производства. Это произошло впервые с начала СВО.
Об этом сегодня, 29 мая, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он также добавил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до четырёхсот военнослужащих. За минувшие сутки подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка в Харьковской области, Новоселовское в ЛНР, Григоровка и Серебрянка в ДНР.

На этом направлении российские военные за сутки отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ, а также уничтожили два украинских танка, 11 автомобилей, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab производства Польши и два 105-миллиметровых орудия М109 американского производства.

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#военные
#днр
#лнр
#всу
#запад
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Военкор сообщил о взятии под контроль ВС РФ ещё нескольких кварталов Волчанска
Военкор Пегов: ВС РФ взяли под контроль ещё несколько кварталов в Волчанске
29 мая 2024, 13:41

Фото: iStock/zim286

Российские войска взяли под контроль ещё несколько кварталов в Волчанске Харьковской области Украины. О продвижении ВС РФ на этом участке фронта рассказал военкор Семён Пегов.
Он подчеркнул, что в результате успешных наступательных действий российским военным удалось взять под контроль ещё как минимум два-три квартала города.

Пегов указал на то, что успехи российской армии наблюдаются на фоне переброски украинскими войсками огромных резервов на Харьковское направление. По его словам, ВСУ сконцентрировали здесь свыше 60 подразделений.

Ранее, 24 мая, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что ВС РФ контролируют более половины Волчанка. После полного взятия города российские войска выдвинутся к Славянску, Краматорску и Красноармейску.

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#вс рф
#харьковская область
#контроль
#сво
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Политолог Мезюхо заявил о деморализации украинской армии
29 мая 2024, 13:31

Фото: iStock/Sinenkiy

Политолог Иван Мезюхо заявил, что слова украинских военных о готовности идти с российскими бойцами на Киев для завершения конфликта на Украине говорят о деморализации ВСУ.
«Такие слова свидетельствует о том, что в украинской армии царят деморализующие настроения. Сама по себе украинская армия деморализована, дикая мобилизация не добавляет позитивного восприятия армии в глазах среднестатистического украинца. <…> Они видят, что вооруженные силы РФ демонстрируют успехи на Харьковском направлении, поэтому таких видеороликов будет больше», — отметил в беседе с «Известиями» Мезюхо.

А военный обозреватель Влад Шлепченко заявил, что России, в свою очередь, нужно действовать и далее более решительно, учитывая свои возможности и специфику.

«Запад стал смелее. Он сделал свои выводы из той политики, которую Россия проводит последние два с половиной года. Практика бесконечного начертания «красных линий», выражения осуждения, озабоченности и т. д. ни к чему не ведут. России надо начать действовать в той же манере, теми же самыми способами, но с пониманием своих возможностей, своей специфики», — приводит «Царьград» слова Шлепченко.

Ранее сообщалось, что российские военные ударили ракетами по Яворовскому полигону ВСУ во Львовской области, где были иностранные инструкторы.

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#россия
#военные
#армия
#всу
#спецоперация
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Поля у Работино усеяны трупами бойцов ВСУ
Рогов: ВСУ оставили тела своих солдат в полях, уходя из Работино
29 мая 2024, 13:14

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

ВСУ, отходя из Работино Запорожской области, бросили тела своих сослуживцев в полях. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Накануне губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что в селе Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области обнаружили подвалы с телами украинских военнослужащих.

«В Работино ситуация не менее ужасающая. ВСУ, отступая из Работино, бросили тела своих солдат в селе и полях на съедение грызунов, показывая свою кощунственную суть», — цитирует РИА Новости Рогова.

Он подчеркнул, что для киевского режима солдаты являются лишь расходным материалом в «войне до последнего украинца».

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#вс рф
#тела
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В Минобороны РФ назвали максимальную дальность полёта украинских дронов
29 мая 2024, 13:06

Фото: istockphoto/rancho_runner

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), находящиеся на вооружении у украинской армии, могут пролетать расстояние до двух с половиной тысячи километров. Об этом заявил начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооружённых сил РФ Дмитрий Богданов.
В разговоре с ТАСС он отметил, что противник не стоит на месте и постоянно вкладывается в совершенствование военной техники, в том числе и беспилотников. Некоторые модели уже способны преодолевать до 2,5 тысячи километров, что могли почувствовать на себе некоторые отдалённые российские регионы, добавил Богданов.

В западных СМИ появилась информация, что Украина начинает производить новые беспилотники с дальностью полёта до трёх тысяч километров, способные долететь до Сибири. Сообщается, что Киев вкладывает в разработку БПЛА сотни миллионов долларов, чтобы сделать их способными поражать цели на больших расстояниях.

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