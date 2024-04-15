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На Украине возникли сложности с привлечением исламистов, заявили в ДНР

15 апреля 2024, 06:00
Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

Ввод российских войск в Сирию в 2015 году позволил ликвидировать исламистских экстремистов, которые могли бы воевать на стороне Украины, заявил в беседе с РИА Новости советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
По его словам, киевский режим не может собрать под своей крышей большое количество боевиков. Советник подчеркнул, что те, кого удастся привлечь, не создадут серьезных проблем.

«Таких больших групп они уже не соберут – максимум только для проведения каких-то специальных операций», – предрек Киеву сложности Кимаковский.



Ранее глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов, заявил, что российские войска укрепили свои позиции в районе сел Работино и Вербовое в Запорожской области. Он также отметил, что армия добилась успеха в районе населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области.

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На покинутых ВСУ позициях нашли координаты православных церквей
Кимаковский: на бывших позициях ВСУ нашли координаты православных церквей
15 апреля 2024, 05:21

Фото: iStock/Vera Tikhonova

В телефонах военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), погибших в зоне конфликта в Авдеевке, были найдены координаты церквей и монастырей Донецка, Макеевки, Ясиноватой, рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает агентство ТАСС.
«Часть из них (телефонов) удалось восстановить. Выяснилось, что в них забиты координаты целей, в числе которых были, как оказалось, церкви. Они были забиты в специализированную программу, которую ВСУ активно используют», – уточнил Кимаковский.

По его словам, перед украинскими войсками была поставлена задача уничтожить православные храмы в регионе.

«Не буду открывать всех деталей, но у этого процесса есть заморские кураторы по аналогии с тем, как было в Сирии», – отметил советник главы ДНР.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями ВСУ, с 2022 года в различных населенных пунктах Донецкой народной республики было повреждено или разрушено около 20 церквей и монастырей. Наиболее активные украинские атаки были зафиксированы во время церковных праздников.

В пасхальную ночь в апреле 2023 года ВСУ атаковали Спасо-Преображенский собор в центре Донецка. Во время службы в храме находились десятки прихожан. В результате нападения есть пострадавшие, в том числе священнослужители.

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Российские FPV-дроны «Пиранья» оснастили искусственным интеллектом
СКБ: В FVP-дроны «Пиранья» внедрили искусственный интеллект для работы ночью
15 апреля 2024, 04:04

Фото: iStock/vadimrysev

Симбирское конструкторское бюро (СКБ) добавило искусственный интеллект (ИИ) в камеры российского FVP-дрона «Пиранья» для повышения качества работы операторов в ночных условиях, сообщает информационное агентство ТАСС.
По словам разработчиков, камера с модулем ИИ может делать снимки в инфракрасном спектре в условиях нулевой освещенности и преобразовывать их в читаемые черно-белые изображения для передачи по радиоканалам.

Ранее сообщалось, что разработчики FPV-дрона Piranha создали систему связи, защищенную от помех радиоэлектронной борьбы (РЭБ) путем изменения частотного диапазона.

В начале апреля СКБ сообщало, что в Ульяновской области производится 300 FPV-дронов «Пиранья» в сутки.

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Франция передала Украине новую партию САУ
Рогов: Париж передал ВСУ новую партию САУ CAESAR на запорожское направление
15 апреля 2024, 03:45

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Франция поставила в Киев новую партию самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR, которые поступили в войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском фронте. Об этом РИА Новости сообщил руководитель запорожского гражданского движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские войска не экономят боеприпасы и ведут интенсивные обстрелы подконтрольных России территорий в Запорожской области.

В марте министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж планирует поставить Киеву 78 САУ CAESAR. Он также упомянул о цели поставить Украине 80 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм в 2024 году.

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#париж
#всу
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Взрывы прогремели в Днепропетровске
В Днепропетровске прозвучали взрывы, объявлена тревога
15 апреля 2024, 03:26

Фото: РИА Новости/Ахмет Абед

В украинском Днепропетровске прогремели взрывы, сообщил Telegram-канал «Общественный».
В городе также была объявлена воздушная тревога.

Вечером 14 апреля в Днепропетровске прогремел взрыв. Воздушная тревога была объявлена в 17:49 по московскому времени.

В то же российские войска атаковали склады боевиков ВСУ и боеприпасов на правом берегу в селе Чкалово, а также склады и скопление военной техники, которая использовалась для обстрела Энергодара и Каменск-Днепровского района Запорожской области.

7 апреля ВСУ атаковали купол энергоблока №6 Запорожской АЭС. Станция не получила критических повреждений, пострадавших нет.

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#украина
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ВС РФ готовятся к окружению Работино, заявили в ВСУ
15 апреля 2024, 01:46

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Оборона оккупированного Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Работино станет проблемой для украинских войск, поскольку российские войска готовятся окружить населенный пункт, предупредил боец ВСУ с позывным Алекс, передает Telegram-канал «Венкоры Русской Весны».
Российские войска начнут наступление со стороны Вербового. В настоящее время они устанавливают минометные позиции на уже занятых ими территориях.

Алекс считает, что россияне нацелились на Работино с востока. Он говорит, что российские войска «поняли, что в лоб Работино им не взять, потому что там не могут закрепиться, а вот обойти и взять в кольцо гораздо легче».

Аналитики DS, работающие на украинскую армию, отмечают, что в настоящее время бои ведутся в южной части поселка, а российские войска «подпирают» его с запада. Если российские войска окружат поселок и начнут наступление на востоке, украинская оборона станет затруднительной.

Ранее глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов, заявил, что российские войска укрепили свои позиции в районе сел Работино и Вербовое в Запорожской области. Он также отметил, что армия добилась успеха в районе населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области.

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Российская армия улучшила позиции в зоне СВО
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#всу
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#вс рф
#запорожская область
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Российские войска ответили ВСУ на обстрел Энергодара, заявил Рогов
15 апреля 2024, 00:18

Фото: iStock/aapsky

Российские войска атаковали склад техники и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Чкалово Днепропетровской области. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, российские войска атаковали склады боевиков ВСУ и боеприпасов на правом берегу в селе Чкалово, а также склады и скопление военной техники, которая использовалась для обстрела Энергодара и Каменск-Днепровского района Запорожской области.

Рогов добавил, что после атаки на складе произошел взрыв и на место происшествия прибыла машина скорой помощи.

7 апреля ВСУ атаковали купол энергоблока №6 Запорожской АЭС. Станция не получила критических повреждений, пострадавших нет.

11 апреля, по словам Владимира Рогова, российские войска атаковали подразделения 121-й бригады ВСУ, обстреливающие Запорожскую АЭС и город Энергодар. Рогов добавил, что российские войска также атаковали подразделения 121-й бригады ВСУ в Никополе и его окрестностях.

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Украинские военные остро отреагировали на отмену демобилизации

Российская армия улучшила позиции в зоне СВО
#запорожская область
#запорожская аэс
#всу
#украина
#вс рф
#сво
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Украинские военные остро отреагировали на отмену демобилизации
«Перестреляю всех»: Боец ВСУ отреагировал на отмену демобилизации
14 апреля 2024, 23:21

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинская армия возмущена решением о приостановке процесса демобилизации. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
После того как демобилизация была исключена из законопроекта, принятого Верховной Радой, в Одессе был проведен опрос среди солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Многие солдаты осудили правительство за такое решение.

«Я их перестреляю всех. То есть я сейчас встаю, иду на войну, а они тут отрастили животы и будут сидеть в Верховной Раде?», – отреагировал один из солдат.

Другой участник опроса сказал, что самовольно покинет воинскую часть. Другие респонденты негативно отнеслись к демобилизации. Они подчеркнули, что «такого не должно быть».

Сложную ситуацию на передовой признал и президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, в последние дни ситуация становится все тяжелее. Наибольшие трудности возникают на донецком направлении.

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Российская армия улучшила позиции в зоне СВО
Рогов: Российские войска позиции в селе Работино и в районе верхового
14 апреля 2024, 23:09

Фото: iStock/vicnt

Российские войска в зоне проведения специальной военной операции (СВО) улучшили свои позиции в районе сел Работино и Вербовое в Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщил руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, в Работино российские бойцы отбили две атаки, улучшили свои позиции вдоль линии фронта и уничтожили украинские опорные пункты. В районе Вербового российские войска также отразили две атаки и не только улучшили свои позиции, но и захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Собеседник отметил, что российские силы также добились успеха в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области.

Ранее Владимир Рогов рассказал об отступлении ВСУ в Запорожской области. По его словам, украинские войска покинули позиции в районе села Вербовое. По словам Рогова, ВСУ не смогли противостоять наступлению российских войск к северо-западу от населенного пункта.

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Зеленский признал сложное положение ВСУ
Зеленский признал сложное положение ВСУ на Донецком направлении
14 апреля 2024, 22:44

https://radio1.ru/news/specoperaciya-na-ukraine/ukraina-nachala-postavlyat-na-front-maketi-oruzhiya/

Владимир Зеленский признал, что обстановка на донецком направлении становится все более напряженной.
В своем вечернем видеообращении на украинском телевидении он отметил, что фронт во время острой войны всегда представляет сложную ситуацию, но в последние дни она стала особенно тяжелой.

«Фронт. Ситуация на фронте во время такой горячей войны всегда сложная. Но в эти дни — и особенно на донецких направлениях — становится тяжелее», — сказал Зеленский в вечернем видеообращении.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский также заявил о значительном обострении обстановки на восточном фронте из-за наращивания наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации, что привело к тактическим успехам.

Согласно опубликованной в пятницу сводке Министерства обороны Российской Федерации, за последнюю неделю украинские войска потеряли более 6600 военнослужащих на всех направлениях, при этом российскими подразделениями были уничтожены 63 единицы бронетехники и 130 орудий полевой артиллерии противника.

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