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Ввод российских войск в Сирию в 2015 году позволил ликвидировать исламистских экстремистов, которые могли бы воевать на стороне Украины, заявил в беседе с РИА Новости советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
По его словам, киевский режим не может собрать под своей крышей большое количество боевиков. Советник подчеркнул, что те, кого удастся привлечь, не создадут серьезных проблем.
Ранее глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов, заявил, что российские войска укрепили свои позиции в районе сел Работино и Вербовое в Запорожской области. Он также отметил, что армия добилась успеха в районе населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области.
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«Таких больших групп они уже не соберут – максимум только для проведения каких-то специальных операций», – предрек Киеву сложности Кимаковский.
Ранее глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов, заявил, что российские войска укрепили свои позиции в районе сел Работино и Вербовое в Запорожской области. Он также отметил, что армия добилась успеха в районе населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области.
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Александр Климов