На Украине впервые назначили максимальное наказание за уклонение от мобилизации

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Оболонский районный суд Киева впервые назначил максимальное наказание мужчине, обвиняемому в уклонении от мобилизации. Об этом пишет украинское издание «Главком», ссылаясь на данные реестра судебных решений.
Отмечается, что судьи не приняли во внимание ходатайство прокурора об условном сроке, поскольку посчитали действия осуждённого особо опасными для общества.
Сам подсудимый заявил, что искренне раскаивается. Он объяснил своё отказ от службы тем, что его родственники и супруга в настоящее время находятся на территории России. Однако это не повлияло на решение судей.
В результате был вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на пять лет, что считается максимальным наказанием по статье об уклонении от призыва.
Подчеркнём, что ещё в мае суды выносили более мягкие приговоры за уклонение. Раще всего выносились условные сроки.
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Сам подсудимый заявил, что искренне раскаивается. Он объяснил своё отказ от службы тем, что его родственники и супруга в настоящее время находятся на территории России. Однако это не повлияло на решение судей.
В результате был вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на пять лет, что считается максимальным наказанием по статье об уклонении от призыва.
Подчеркнём, что ещё в мае суды выносили более мягкие приговоры за уклонение. Раще всего выносились условные сроки.
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Анастасия Чинкова