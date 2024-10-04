На Украине впервые подтвердили ранение экс-главкома ВСУ Залужного в 2023 году

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный был тяжело ранен в 2023 году при ударе ВС РФ по командному пункту ВСУ. Об этом заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос.
По словам Кривоноса, ВС РФ нанесли удар по командному пункту на Запорожском направлении сразу после звонка от чиновника Офиса президента. Тогда главком ВСУ чудом не погиб.
Напомним, в мае 2023 года многие СМИ писали о ранении Залужного, однако Украина официально их никак не комментировала.
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«Залужный поднял трубку, выявил свое местонахождение по радиосигналу и через полторы минуты туда прилетел управляемый российский снаряд. И Залужный получил дырку в теле. Спасло только то, что помещение было хорошо укреплено», — заявляет Кривоносв интервью, опубликованном украинским изданием «Страна».
Напомним, в мае 2023 года многие СМИ писали о ранении Залужного, однако Украина официально их никак не комментировала.
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Элина Позднякова