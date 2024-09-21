Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника в ДНР

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Бывший главком ВСУ Валерий Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника полковника ВСУ Александра Никитюка.
Ранее украинские издания и местные Telegram-каналы писали, что он погиб в пятницу, 20 сентября, в ходе ракетного удара ВС РФ в подконтрольной Украины части ДНР. Отмечается, что он был ликвидирован в населённом пункте Доброполье Покровского района.
Отмечается, что российские войска нанесли точный удар по зданию гостиницы «Алексия» с помощью ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) С-300. Никитюк и другие украинские военные механизированной бригады ВСУ находились в момент прилёта в здании.
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Анастасия Чинкова