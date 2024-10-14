На Украине впервые продемонстрировали Су-27 с бомбами США SDB

Фото: istockphoto/Silent_GOS
Боевики ВСУ впервые продемонстрировали истребитель советского производства Су-27, который вооружили управляемыми бомбами GBU-39 Small Diameter Bomb (SDB), информирует Army Recognition.
На кадрах можно увидеть процесс установки снарядов на держатель BRU-61, вмещающий четыре SDB. Держатель ставили с помощью специального адаптера на обычный пилон истребителя.
Американская армия вооружилась SDB в 2006 году. Отделившись от крылатой машины, бомба раскрывает крылья и направляется к цели, основываясь на навигационных данных. Боевая часть снаряда пробивает железобетон до 90 сантиметров.
Весной сообщалось, что пилоты ВСУ имеют iPad, чтобы управлять западными вооружениями на советских истребителях.
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Американская армия вооружилась SDB в 2006 году. Отделившись от крылатой машины, бомба раскрывает крылья и направляется к цели, основываясь на навигационных данных. Боевая часть снаряда пробивает железобетон до 90 сантиметров.
Весной сообщалось, что пилоты ВСУ имеют iPad, чтобы управлять западными вооружениями на советских истребителях.
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Никита Кротов