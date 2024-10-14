Стало известно, почему на Украине участились облавы военкомов

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На Украине срывается план по мобилизации, с этим связаны участившиеся в республике облавы военкомов, информирует украинское издание «Страна».
«С прошлой недели почти по всей Украине идут масштабные рейды ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы — прим. ред.). Это, пожалуй, самая мощная активизация «улично-принудительной» мобилизации с момента начала войны», — сказано в публикации.К слову, одна из таких облав недавно прошла в Харькове, где посетители концерта, да и сами музыканты получили от военкомов повестки. На комиссию отправились сразу три музыкальных коллектива. По некоторой информации, мобилизован в том числе и звукорежиссер.
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