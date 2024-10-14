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Стало известно, почему на Украине участились облавы военкомов

Страна.ua: причиной облав военкомов на Украине является срыв мобилизации
14 октября 2024, 18:50
Фото: istockphoto/Mindaugas Dulinskas

Фото: istockphoto/Mindaugas Dulinskas

На Украине срывается план по мобилизации, с этим связаны участившиеся в республике облавы военкомов, информирует украинское издание «Страна».


«С прошлой недели почти по всей Украине идут масштабные рейды ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы — прим. ред.). Это, пожалуй, самая мощная активизация «улично-принудительной» мобилизации с момента начала войны», — сказано в публикации.
К слову, одна из таких облав недавно прошла в Харькове, где посетители концерта, да и сами музыканты получили от военкомов повестки. На комиссию отправились сразу три музыкальных коллектива. По некоторой информации, мобилизован в том числе и звукорежиссер.

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ВС РФ освободила от ВСУ населённый пункт Черкасская Конопелька в Курской области
14 октября 2024, 19:10

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские бойцы освободили от ВСУ населённый пункт Черкасская Конопелька в Курской области, который находится в шести километрах от Суджи. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, днем 14 октября морпехи из 810-й бригады, 11-й ОДШБр и бойцы группировки «Север» полностью вытеснили ВСУ из населённого пункта и вернули полный контроль над селом. Черкасская Конопелька находится всего в шести км от Суджи, которая сейчас находится под контролем украинской армии.

Кроме того, российские военные отразили контратаки боевиков ВСУ в районе Зелёного Шляха.

«Российские военные освободили населённый пункт Черкасская Конопелька в Курской области в 6 км от центра Суджи, который удерживают украинские боевики», — подтверждает информацию Telegram-канал «Военный обозреватель».

Минобороны РФ официально освобождение Черкасской Конопельки не подтверждало.

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#telegram
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ТАСС: боевики ВСУ в упор расстреливали гражданских в Судже
14 октября 2024, 19:07

Фото: istockphoto/N-sky

Боевики ВСУ расстреливали в упор молодежь в Судже под Курском. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на рассказ одной из местных жительниц.
«Расстреливали всех подряд. Говорят, стариков еще более-менее [щадили], а молодых ребят в упор расстреливают, и все. Без разбора», — пояснила женщина.

По словам другой жительницы, украинские неонацисты убили ее брата. Расстреливали даже 12-13-летних ребят, когда подростки хотели уехать из Малой Локни, отметила она.

Боевики ВСУ напали на Курскую область 6 августа, примерно, в 5:30 утра. Бои в российском регионе идут до сих пор. Аналитики уверены, что Украина потеряет территории в Донбассе и не удержит их в Курской области.

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#украина
#россия
#война
#сво
#всу
#курская область
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Зеленский высказался об обстановке в Курской области
Зеленский: ВС РФ пятые сутки прорывают оборону ВСУ в Курской области
14 октября 2024, 18:55

Армия России уже пятые сутки прорывает оборону ВСУ на оккупированной Киевом территории Курской области. Об этом заявил Владимир Зеленский.
«Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

При этом он отметил, что украинские военные не только удерживают свои позиции, но и умудряются контратаковать.

При этом командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что на сегодняшний день приблизительно 50% занятой боевиками ВСУ территории Курской области освобождено российскими силами.

Напомним, 10 октября армия России начала второй этап активного контрнаступления в курском приграничье для освобождения захваченных земель.

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На отбитой у ВСУ позиции в Курской области нашли записку на русском языке
14 октября 2024, 18:46

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

На отбитом у ВСУ опорном пункте в Курской области российские бойцы обнаружили записку на русском языке. Об этом пишет Telegram-канал «Северный ветер».
Уточняется, что в записке говорится о технике безопасности при работе с дымовыми шашками. Автор написанного предостерегает не поджигать их вертикально, а горизонтально, после чего сразу же кидать в нужном направлении.

Помимо записки украинские боевики оставили на позиции одноразовые гранатометы, тяжелый пулемет M2 Browning с нетронутым боекомплектом, форму с британским шевроном и большое число гранат.

Ранее сообщалось, что женские золотые украшения находили в личных вещах погибших украинских солдат в Угледаре. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#курская область
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Омбудсмен Москалькова назвала число жителей, погибших в пограничных с Украиной областях
Москалькова заявила о почти 400 погибших жителях в приграничных областях
14 октября 2024, 18:37

Фото: сайт Кремля

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что за два года в Белгородской, Курской и Брянской областях погибли почти 400 мирных жителей, передает РИА Новости.
По словам омбудсмена, в период с 2022 по нынешний год в результате террористических действий ВСУ погибли 398 мирных жителей, 1157 были ранены. Москалькова добавила, что расстрелы мирного населения в домах или при попытках эвакуации — это грубейшее нарушение обращения с гражданскими лицами в зоне вооруженного конфликта.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Генерал Алаудинов: половина занятых ВСУ территорий Курской области освобождена
14 октября 2024, 18:35

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Приблизительно 50% занятой боевиками ВСУ территории Курской области освобождено. Об этом ГТРК «Курск» заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«Сегодня мы фиксируем, что примерно половина территории, которая была занята противником, уже освобождена», — прокомментировал офицер.
Украина напала в приграничье Курской области рано утром, 6 августа. Как отмечали в Минобороны РФ, в указанный район отправили подкрепление. Противнику дали отпор бойцы ВС РФ, погранслужба ФСБ и Росгвардия.

По оценкам экспертов, глава киевского режима Владимир Зеленский такими действиями в три раза ускорил наступление ВС РФ в Донбассе.

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#сво
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#новости
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«Профукали»: экс-сотрудник СБУ анонсировал уход ВСУ из Курской области
Экс-сотрудник СБУ Стариков анонсировал уход ВСУ из Курской области
14 октября 2024, 18:15

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Нападение ВСУ в приграничье Курской области целиком провалено, заявил отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков в беседе с YouTube-каналом «ПолитЭксперт».
«Я же сказал, что по итогу мы займем маленький плацдарм в районе Суджи, <…> и все, и нас оттуда выбьют. Мы не получили военного никакого преимущества, политическое и психологическое — мы профукали», — прокомментировал аналитик.
Он подчеркнул, что так называемая операция боевиков ВСУ начиналась как наступательная, а стала в итоге оборонительной. Кроме того, у них нехватка ресурсов, поэтому радикалы не удерживают ее по всей линии, переходя в очаги.

Украина напала на Курскую область с утра 6 августа, бои в регионе продолжаются.

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#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#всу
#новости
#сбу
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В Верховной раде сделали заявление о завершении украинского конфликта
Нардеп Верховной рады Дубинский: украинский конфликт нужно заканчивать
14 октября 2024, 18:00

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Нардеп Верховной рады Александр Дубинский, которого обвиняют в госизмене, уверен, что украинский конфликт необходимо завершить, а если действующее руководство республики на это неспособно, его надо поменять.
«Если действующая власть закончить войну не способна, значит, нужна другая власть. Та, которая сможет», — написал Дубинский в Telegram-канале.
Глава киевского режима Владимир Зеленский в своей предвыборной кампании 2019 года обещал завершить конфликт на Юго-Востоке страны. Однако позже, набрав большинство голосов, он забыл о своих обещаниях и продолжил антироссийскую риторику своих предшественников.

В настоящее время Зеленский узурпировал власть на Украине, поскольку его срок завершился 20 мая 2024 года.

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#война
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#верховная рада
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В ОПК сравнили оружие России и НАТО
Евтухов: российское оружие превосходит поставляемое для ВСУ вооружение НАТО
14 октября 2024, 17:45

Фото: istockphoto/Wachira Wacharapathom

Российское вооружение во много превосходит то, которое страны НАТО поставляют для ВСУ, заявил начальник управления президента Росии по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, основная задача — обеспечить ВС РФ всем необходимым для победы.
«Наше вооружение сегодня по своим характеристикам не уступает, а во многом опережает то вооружение, которое поставляется странами НАТО нашему противнику», — отметил он.
Евтухов также добавил, что все контракты на поставку российского за границу выполняются в срок, в заявленном количестве и качестве вопреки ограничениям и санкциям.

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