На Украине второй за сутки ввели аварийные ограничения света

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На всей территории Украины второй раз за сутки вели аварийные отключения электричества. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».
Напомним, что утром 15 мая оператор уже сообщал об аналогичных ограничениях.
Отмечается, что контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей на всей территории страны вводятся с 19:25 до 22:00 (совпадает с мск). Это связано с серьёзным дефицитом в энергосистеме.
Также компания предупредила, что в четверг плановые ограничения будут действовать в течение всего дня. В «Укрэнерго» уточнили, что ограничения вводятся в связи с увеличением потребления электроэнергии из-за похолодания, а также из-за повреждения электростанций российскими выстрелами.
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Отмечается, что контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей на всей территории страны вводятся с 19:25 до 22:00 (совпадает с мск). Это связано с серьёзным дефицитом в энергосистеме.
Также компания предупредила, что в четверг плановые ограничения будут действовать в течение всего дня. В «Укрэнерго» уточнили, что ограничения вводятся в связи с увеличением потребления электроэнергии из-за похолодания, а также из-за повреждения электростанций российскими выстрелами.
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Анастасия Чинкова