По всей Украине ввели аварийные отключения света

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Во всех областях Украины ввели аварийные отключения света из-за серьезного дефицита в энергосистеме. Об этом информирует компания «Укрэнерго» в Телеграм-канале.
«С 21:00 до 24:00 (совпадает с мск) «Укрэнерго» вынуждено ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины. Причина — значительный дефицит электроэнергии в системе. Завтра, 15 мая, для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать в течение всех суток», — сказано в публикации энергетической компании.До этого председатель правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий не исключил почасовые графики отключения света на Украине из-за нехватки генерирующих мощностей.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Алина Юрчак