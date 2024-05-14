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По всей Украине ввели аварийные отключения света

«Укрэнерго»: аварийные отключения света введены во всех областях Украины
14 мая 2024, 23:19
Фото: istock / vladj55

Фото: istock / vladj55

Во всех областях Украины ввели аварийные отключения света из-за серьезного дефицита в энергосистеме. Об этом информирует компания «Укрэнерго» в Телеграм-канале.
«С 21:00 до 24:00 (совпадает с мск) «Укрэнерго» вынуждено ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины. Причина — значительный дефицит электроэнергии в системе. Завтра, 15 мая, для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать в течение всех суток», — сказано в публикации энергетической компании.
До этого председатель правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий не исключил почасовые графики отключения света на Украине из-за нехватки генерирующих мощностей.



Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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#рф
Украинские каналы показали брошенные стройматериалы для укреплений
14 мая 2024, 21:50

Фото: iStock/Roman Novitskii

Украинские Telegram-каналы показали кадры брошенных стройматериалов для укреплений.
Укрепления планировалось создать в Харьковской области. Один из кадров опубликовал Telegram-канал Deep State.

Там видны брошенные так называемые «зубы дракона» для инженерного заграждения местности. Отмечается, что именно такие элементы показывали в поездках Зеленского во время анонсированных строительных работ в Харьковской области.

Также демонстрируются фотографии с брошенными стройматериалами, которые уже под контролем ВС РФ.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что взятие Волчанска в Харьковской области позволит армии РФ продолжить успешное продвижение в южном направлении.

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#всу
#вс рф
#спецоперация
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Жителям Сумской области порекомендовали эвакуироваться
Власти Сумской области порекомендовали эвакуироваться проживающим у границы с РФ
14 мая 2024, 21:21

Фото: iStock/Kichigin

Власти Сумской области Украины призвали граждан, проживающих вблизи к границе с Россией, эвакуироваться. Об этом пишет издание «РБК-Украина».
В настоящее время усилились обстрелы со стороны российских войск Белопольской общины. В связи с этим, жителям рекомендовали эвакуировать в 10-километровой зоне. В прошлом же году речь шла только о пяти километрах, подчеркнул начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

По его словам, в настоящее время из Сумской области уже эвакуировались свыше 12,5 тысяч жителей, среди которых порядка двух тысяч детей.

Ранее появилась информация, власти региона объявили добровольную эвакуацию в Белопольской и Ворожбянской общинах. Пока что речи об обязательной эвакуации жителей не идёт.

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#украина
#эвакуация
#жители
#вс рф
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Ходорковский* пожаловался на ненависть от украинцев в соцсетях
Ходорковский* посетовал на ненависть от украинцев из-за нежелания воевать за РДК
14 мая 2024, 19:45

Фото: РИА Новости/Василий Прокопенко

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский* рассказал, что столкнулся с ненавистью от украинцев в социальных сетях из-за отказа воевать за группировки, подобные «Русскому добровольческому корпусу»**. Об этом сообщает Time.
По словам Ходорковского*, для многих граждан Украины он является очередным россиянином, который якобы атаковал их государство. Он отметил, что не замечает, чтобы украинцы уважали его «старания» по критике российских властей.

Ходорковский* заключил, что ничего сильно не изменится, если он возьмет оружие.

Напомним, Михаил Ходорковский* в январе текущего года, по данным базы розыска МВД, повторно объявлен в розыск.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
** Запрещенная в России террористическая организация, внесенная в перечень террористов и экстремистов
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#вооружение
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#вс рф
#украина
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ВСУ посыпались: ВС РФ наступают по всем направлениям в зоне СВО
Алаудинов: ВСУ посыпались, армия России наступает по всем направлениям
14 мая 2024, 18:59

Фото: iStock/Alexey Molotov

ВСУ уже посыпались, а армия России успешно наступает по всем направлениям в зоне проведения спецоперации. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
Во вторник, 14 мая, он вручил госнаграды отличившимся в ходе СВО в ходе бойцам спецназа «Ахмата». Церемония опубликована в Telegram-канале Алаудинова.
«Даст Бог в этом году СВО это мы завершим. Противник уже посыпался. Наши подразделения Министерства обороны России наступают по всем направлениям. Мы с вами в ближайшее время начнем видеть результат этой работы», — заявил Алаудинов.

По его словам, российские бойцы активно работают, качественно выполняя задачи на своих участках фронта.

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Лукавство: Военэксперт Леонков об изменении ситуации в СВО из-за поставок ВСУ

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#россия
#церемония
#новости
#сво
#вс рф
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Украинские уклонисты рассказали, как убежали через границу
14 мая 2024, 18:53

Фото: iStock/Михаил Руденко

Украинские уклонисты рассказали, как пересекли границу с Румынией через горы.
Об этом сообщает издание «Страна.ua». Как рассказали сами уклонисты, большинство беглецов ловят, потому что в лесу они идут по тропам. Помимо этого, попав в буферную зону, они думают, что пограничников в ней нет.

Вопреки их ожиданиям, лесные дороги и буферная зона охраняются сильнее всего. Кроме этого, многих беглецов ловят ночью, потому что они засыпают на открытой местности. Пограничники находят их с помощью квадрокоптеров и приборов ночного видения.

Чтобы остаться незамеченными и попасть в Румынию, уклонисты почти неделю шли через густые заросли в лесу, а перед сном выкапывали себе ямы под упавшими деревьями.

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#украина
#румыния
#граница
#спецоперация
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Лукавство: Военэксперт Леонков об изменении ситуации в СВО из-за поставок ВСУ
14 мая 2024, 18:34

Фото: iStock/Evgeny555

Военный эксперт Алексей Леонков назвал лукавством все заверения госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что новые поставки вооружений ВСУ изменят ситуацию на фронте в пользу Украины.
«Когда Блинкен говорит, что это изменит ситуацию, — это лукавство. У Украины нет самого главного ресурса — квалифицированного персонала. Очень мало опытных бойцов, а из тех, кого они через четырехнедельную подготовку посылают на линию боевого соприкосновения, 90% не выживают», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Леонков.

Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что на Харьковском направлении наблюдается деморализация украинских войск, которые уже не надеются остановить российскую армию.

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#всу
#блинкен
#россия
#армия
#спецоперация
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Генерал Катер: Россия одерживает верх на всех участках фронта
14 мая 2024, 18:30

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер заявил, что российская армия успешно продвигается вперед по всей линии фронта. Об этом информирует канал Welt.
Катер особенно выделил наступление российской армии в Харьковской области. Он также отметил, что украинская армия по-прежнему испытывает серьезные трудности на линии боевого соприкосновения.

Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* заявил, что в Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической. Он подчеркнул, что Киеву было тяжело найти личный состав для перевода в Харьковскую область.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#армия
#вооружение
#ракета
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#вс рф
#спецоперация
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Зеленский просит у Блинкена две системы ПВО Patriot для защиты Харькова
14 мая 2024, 18:19

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне успешного наступления армии России в Харьковской области попросил у госсекретаря США Энтони Блинкена две системы ПВО Patriot для защиты Харькова. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.
«Мы действительно сегодня нуждаемся в двух (ПВО) Patriot для Харькова и Харьковской области», — заявил Зеленский Блинкену.

Напомним, во вторник, 14 мая, Блинкен приехал в Киев с не анонсированным визитом. Планировалась, что он обсудит с руководством Украины ситуацию на поле боя, новый пакет помощи, а также долгосрочные обязательства Вашингтона по поддержке Киева.

Ранее сообщалось, что Украина получила от союзников ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Ракеты были переданы совместно всеми странами-союзниками Украины.


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#украина
#всу
#зеленский
#ракеты
#киев
#блинкен
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Гладков: Число погибших при обрушении части дома в Белгороде выросло до 17 человек
14 мая 2024, 17:03

Фото: официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что количество погибших мирных жителей в результате варварской атаки ВСУ многоквартирного жилого дома в Белгороде увеличилось до 17 человек.
От лица всех белгородцев Гладков выразил глубокие соболезнования семьям, которые потеряли родных и близких. По словам главы региона, рядом с местом трагедии образовался народный мемориал, куда люди продолжают нести цветы и игрушки.

Гладков добавил, что люди вместе скорбят и желают скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, многоквартирный жилой дом на улице Щорса в Белгороде повредили фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У». В доме произошло обрушение подъезда с десятого по первый этаж. После начала разбора завалов, упала кровля, пострадали трое спасателей.

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