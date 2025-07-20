Российский офицер высказался о месте запуска летевших к Москве дронов

20 июля 2025, 17:28

Генерал Попов: БПЛА в сторону Москвы могли запускаться с приграничья

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Дроны в сторону Москвы могли запускать с приграничья, предположил в беседе с «Аргументами и фактами» генерал-майор Владимир Попов.





Собеседник допустил, что аппараты могли запускаться не с Украины, а с российских территорий. Подобные дроны самолетного типа могут летать на расстояние до 300 километров, рассказал генерал.





«Думаю, все было осуществлено с внутренних районов, с приграничных территорий. Человек, запустивший беспилотник, мог проникнуть на территорию России давно, добросовестно проживать, а потом по команде запустить», — сказал заслуженный военный летчик.

