Российский офицер высказался о месте запуска летевших к Москве дронов
Генерал Попов: БПЛА в сторону Москвы могли запускаться с приграничья
Дроны в сторону Москвы могли запускать с приграничья, предположил в беседе с «Аргументами и фактами» генерал-майор Владимир Попов.
Собеседник допустил, что аппараты могли запускаться не с Украины, а с российских территорий. Подобные дроны самолетного типа могут летать на расстояние до 300 километров, рассказал генерал.
«Думаю, все было осуществлено с внутренних районов, с приграничных территорий. Человек, запустивший беспилотник, мог проникнуть на территорию России давно, добросовестно проживать, а потом по команде запустить», — сказал заслуженный военный летчик.Некоторое время назад стало известно о том, что боевики ВСУ продолжают попытки ударить по Москве, которые начали еще накануне в субботу, 19 июля.