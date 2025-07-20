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Российский офицер высказался о месте запуска летевших к Москве дронов

Генерал Попов: БПЛА в сторону Москвы могли запускаться с приграничья
Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Дроны в сторону Москвы могли запускать с приграничья, предположил в беседе с «Аргументами и фактами» генерал-майор Владимир Попов.



Собеседник допустил, что аппараты могли запускаться не с Украины, а с российских территорий. Подобные дроны самолетного типа могут летать на расстояние до 300 километров, рассказал генерал.

«Думаю, все было осуществлено с внутренних районов, с приграничных территорий. Человек, запустивший беспилотник, мог проникнуть на территорию России давно, добросовестно проживать, а потом по команде запустить», — сказал заслуженный военный летчик.
Некоторое время назад стало известно о том, что боевики ВСУ продолжают попытки ударить по Москве, которые начали еще накануне в субботу, 19 июля.
Никита Кротов

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