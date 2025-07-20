Названа площадка для нового раунда переговоров России и Украины

20 июля 2025, 15:54

ТАСС: третий раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в Стамбуле

Фото: iStock/Diy1

Площадкой для проведения третьего раунда российско-украинских переговоров останется Стамбул. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.





Перед этим Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил Москве новый этап переговорного процесса по урегулированию конфликта на предстоящей неделе. По данным агентства, место его проведения уже известно, но дата — ​все ​еще нет.

«Стамбул является приемлемой площадкой», — заявил неназванный источник.