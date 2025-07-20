Названа площадка для нового раунда переговоров России и Украины
ТАСС: третий раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в Стамбуле
Площадкой для проведения третьего раунда российско-украинских переговоров останется Стамбул. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Перед этим Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил Москве новый этап переговорного процесса по урегулированию конфликта на предстоящей неделе. По данным агентства, место его проведения уже известно, но дата — все еще нет.
«Стамбул является приемлемой площадкой», — заявил неназванный источник.Ранее глава киевского режима сообщил, что Украина намерена добиваться от России выплаты в размере семи миллиардов долларов.