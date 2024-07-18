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На Украине взрывы прогремели в Днепропетровской и Полтавской областях

18 июля 2024, 02:24
Фото: istock / aapsky

Фото: istock / aapsky

Взрывы раздались в Полтавской, Днепропетровской, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН в Телеграм-канале, ссылаясь на мониторинговые каналы.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сейчас в вышеназванных регионах звучит воздушная тревога.

Детали не сообщаются. Комментарии от местных властей не поступали.



В Минобороны РФ сведенья также не комментировали.

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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Зеленский ждет отказа России от переговоров, чтобы обвинить Москву в их срыве
18 июля 2024, 01:25

Владимир Зеленский рассчитывает на отказ России от переговоров на его условиях, чтобы можно было обвинить Москву в срыве мирного урегулирования. Об этом пишет французская газета Parisien.
«Озвученное украинским президентом приглашение призвано продемонстрировать, что он идет навстречу русским, не отказываясь при этом от выдвинутых ранее условий. Если не открыть дверь к переговорам, то хотя бы доказать, что она не закрыта навсегда. Речь идет не о признании слабости, а о том, чтобы привлечь Россию к ответственности. В случае отказа контрпродуктивной будет признана позиция Москвы, а не Киева», – считает президент Института перспективных исследований и исследований безопасности в Европе (IPSE) Эммануэль Дюпюи.
По данным издания, Зеленский отдает себе отчет в том, что обстановка складывается не в пользу Киева, потому позицию по мирным переговорам нужно менять, так как ВС РФ методично и верно продвигается по всей линии боевого соприкосновения, перемалывает ВСУ и занимает новые рубежи.

Ранее и в Сингапуре заявили, что президент Украины Владимир Зеленский не стремится к урегулированию конфликта мирным путем.

«Зеленский не заинтересован в дипломатическом решении конфликта, о чём он открыто заявляет. Об этом он говорил и на саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре», — отметил министр обороны Сингапура Н Эн Хэнь.
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#вс рф
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«Следствие.Инфо»: 788 военных ВСУ без вести пропали в херсонских Крынках
18 июля 2024, 01:00

Фото: istockphoto/razihusin

788 военных ВСУ пропали без вести в селе Крынки Херсонской области и объявлены в розыск полицией. Об этом сообщает украинское издание «Следствие.Инфо». Практически целый полк солдат исчез с октября 2023 года по июнь 2024 года, говорится в сообщении.
По данным издания, из числа пропавших удалось вывезти тела лишь 262 человек, после чего похоронить их на Украине.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал операцию украинских военных в Крынках авантюрой. Он напомнил, что после прорыва Каховской ГЭС ВСУ пытались закрепиться в районе этого населённого пункта, который к тому времени уже покинули жители. 20 февраля, докладывая президенту Владимиру Путину об освобождении Крынок занимавший на тот момент пост министра обороны Сергей Шойгу сообщил, что за год украинские войска потеряли там около 3,4 тысяч человек убитыми. Фактически, под Крынками была поставлена точка в украинском контрнаступлении, отметил он.

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На левом берегу Киева прогремели взрывы во время воздушной тревоги
18 июля 2024, 00:17

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

На левом берегу Киева прогремели взрывы во время объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
«Взрывы на левом берегу столицы. Работают силы ПВО», – написал Кличко.
По данным с онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в данный момент сирены воздушной тревоги звучат в Киеве и Киевской области.

Минобороны России пока не комментировало данные сообщения.

Ранее подполье сообщило об ударах по местам дислокации ВСУ на Запорожье. Как заявил РИА Нововсти координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, российские удары были нанесены по городу Орехову и его окрестностям в Запорожской области. По словам Лебедева, это было связано с прибытием подкреплений ВСУ.

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#запорожье
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Зеленский ввел в действие стратегию морской безопасности Украины
18 июля 2024, 00:08

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Владимир Зеленский подписал указ о приведении в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о стратегии морской безопасности Украины, в рамках которой подразумевается создание военно-морских сил со всеми родами войск, а также постоянное присутствие блока НАТО в Черном море. Полный текст документа опубликован на сайте офиса Зеленского.
«Целью стратегии морской безопасности Украины является обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности Украины, возникающие на прибрежных территориях, в ее морских просторах, а также других районах Мирового океана, на которые распространяются экономические и другие интересы Украины», – указано в документе.
Стратегия также предполагает создание противоминной коалиции с членами НАТО, проведение военных учений и маневров, организацию морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне.

Ранее в Сингапуре заявили, что президент Украины Владимир Зеленский не стремится к урегулированию конфликта мирным путем.

«Зеленский не заинтересован в дипломатическом решении конфликта, о чём он открыто заявляет. Об этом он говорил и на саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре», — отметил министр обороны Сингапура Н Эн Хэнь.
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Лавров: конфликт на Украине закончится, когда Киев перестанут накачивать оружием
17 июля 2024, 23:04

Фото: сайт Кремля

Разрешение украинского конфликта должно обязательно учитывать реалии на земле, но он закончился, Западу нужно перестать накачивать Киев оружием, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США. При этом вопрос новых регионов, вошедших в состав РФ благодаря референдумам, не обсуждается, добавил министр.
«Необходимо именно перестать накачивать Украину вооружениями, и война прекратится. И будем искать решение, но которое обязано учитывать реалии на земле. Не только на земле, но и в общественной жизни», – пояснил глава МИД.
Касательно новых регионов Лавров отметил, что Россия при любых обстоятельствах не может оставить людей.
«Там еще не все территории освобождены. Но мы не можем оставить людей, которые проголосовали за возвращение в Россию под гнетом режима, который истребляет всё русское», – заключил министр.
Ранее Сергей Лавров сообщил, что у России и США были неафишировавшиеся контакты «второго трека» через политологов, по которым обсуждались вопросы конфликта на Украине.

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Погрузили в ад: кадры уничтожения американской САУ М109 «Паладин» «Ланцетом»
Mash показал кадры уничтожения американской САУ М109 «Паладин» «Ланцетом»
17 июля 2024, 19:46

Фото: istockphoto/aapsky

Российские военные уничтожили американскую самоходку М109 «Паладин» при помощи барражирующего боеприпаса ВС РФ «Ланцет» в зоне спецоперации. Уникальные кадры опубликовал Telegram-канал Mash. Как сообщили журналисты, все произошло под Херсоном.
«Процесс погружения штатовской самоходки в ад — на видео. Для справки: М109 без боекомплекта стоит около 20 миллионов рублей», — говорится в публикации.
Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал о двух пострадавших в Любимовке после атаки со стороны украинских неонацистов.
Российская спецоперация на Украине продолжается. ВС РФ уничтожают радикалов ВСУ. Противник в ответ бьет по мирным жителям.

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#всу
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Смирнов: при атаке БПЛА в Курской области пострадали женщина с мужчиной
17 июля 2024, 19:25

Фото: istockphoto/seregalsv

Два человека пострадали при атаке беспилотников со стороны ВСУ в Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.
«Во время атаки украинского дрона-камикадзе в селе Любимовка Кореневского района ранена местная жительница. Ее доставили в Курскую областную больницу для обследования и лечения», — говорится в публикации.

Перед этим Смирнов сообщал об атаке в Новоивановке. Украинские неонацисты сбросили взрывное устройство на машину, пострадал водитель, которому оказали помощь на месте. Кроме того, сообщалось, что пострадал один спасатель после атаки в Теткино.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от геноцида со стороны киевского режима.

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#украина
#война
#сво
#курская область
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Медведев посетил военный полигон под Воронежем и обсудил доукомплектование ВС РФ
17 июля 2024, 19:06

Фото: istockphoto/seregalsv

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведем посетил военный полигон Погоново в Воронежской области и провел выездное совещание, чтобы обсудить вопросы доукомплектования ВС России контрактниками. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.
«Рабочая поездка в Воронежскую область. Посещение военного полигона Погоново. Совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками», — написал Медведев.
Зампред Совбеза также выложил видео с кадрами своего посещения полигона, где он оценил быт солдат, а также их подготовку. Вместе с этим Медведев вручил некоторым бойцам награды и возложил цветы к мемориалу в честь павших защитников.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что ценит творчество бывшего лидера рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса и то, что артист понимает причины спецоперации на Украине. Зампред СБ пригласил музыканта выступить с концертами перед бойцами ВС РФ.

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Зеленский рассказал об освобожденных в рамках последнего обмена военнопленными
Зеленский заявил, что на Украину вернулись пограничники
17 июля 2024, 18:44

Фото: РИА Новости/Стрингер

Информацию о возвращении на Украину 95 военнопленных из России подтвердил глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале. Бывший украинский лидер, чей президентский срок истек 20 мая, поблагодарил за посредничество при обмене Объединенные Арабские Эмираты. В своем посте политик прикрепил снимки с вернувшимися украинцами.
«Это бойцы Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, пограничники», — написал Зеленский.

Ранее в Минобороны России сообщили об обмене военнопленными в формате 95 на 95. Россия продолжает спецоперацию на Украине, предпринимая шаги к урегулированию конфликта. Несмотря на заявления Зеленского о переговорах в связи с большими потерями Украины, реальных шагов к диалогу со стороны Киева нет.

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#россия
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#владимир зеленский
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