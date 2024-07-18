На Украине взрывы прогремели в Днепропетровской и Полтавской областях

Владимир Зеленский подписал указ о приведении в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о стратегии морской безопасности Украины, в рамках которой подразумевается создание военно-морских сил со всеми родами войск, а также постоянное присутствие блока НАТО в Черном море. Полный текст документа опубликован на сайте офиса Зеленского.