На Украине взрывы прогремели в Днепропетровской и Полтавской областях

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Взрывы раздались в Полтавской, Днепропетровской, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН в Телеграм-канале, ссылаясь на мониторинговые каналы.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сейчас в вышеназванных регионах звучит воздушная тревога.
Детали не сообщаются. Комментарии от местных властей не поступали.
В Минобороны РФ сведенья также не комментировали.
Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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На левом берегу Киева прогремели взрывы во время воздушной тревоги
Детали не сообщаются. Комментарии от местных властей не поступали.
В Минобороны РФ сведенья также не комментировали.
Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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Алина Юрчак