На левом берегу Киева прогремели взрывы во время воздушной тревоги

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov
На левом берегу Киева прогремели взрывы во время объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
«Взрывы на левом берегу столицы. Работают силы ПВО», – написал Кличко.По данным с онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в данный момент сирены воздушной тревоги звучат в Киеве и Киевской области.
Минобороны России пока не комментировало данные сообщения.
Ранее подполье сообщило об ударах по местам дислокации ВСУ на Запорожье. Как заявил РИА Нововсти координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, российские удары были нанесены по городу Орехову и его окрестностям в Запорожской области. По словам Лебедева, это было связано с прибытием подкреплений ВСУ.
Читайте также:
Лавров: конфликт на Украине закончится, когда Киев перестанут накачивать оружием
Погрузили в ад: кадры уничтожения американской САУ М109 «Паладин» «Ланцетом»
Медведев посетил военный полигон под Воронежем и обсудил доукомплектование ВС РФ
Данил Пономарев