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788 военных ВСУ пропали без вести в селе Крынки Херсонской области и объявлены в розыск полицией. Об этом сообщает украинское издание «Следствие.Инфо». Практически целый полк солдат исчез с октября 2023 года по июнь 2024 года, говорится в сообщении.
По данным издания, из числа пропавших удалось вывезти тела лишь 262 человек, после чего похоронить их на Украине.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал операцию украинских военных в Крынках авантюрой. Он напомнил, что после прорыва Каховской ГЭС ВСУ пытались закрепиться в районе этого населённого пункта, который к тому времени уже покинули жители. 20 февраля, докладывая президенту Владимиру Путину об освобождении Крынок занимавший на тот момент пост министра обороны Сергей Шойгу сообщил, что за год украинские войска потеряли там около 3,4 тысяч человек убитыми. Фактически, под Крынками была поставлена точка в украинском контрнаступлении, отметил он.
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