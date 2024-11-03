На Украине взрывы сорвали железнодорожное сообщение

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На Украине взрывы повредили железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем телеграм-канале, отмечая, что в итоге один из пригородных поездов задержался на 40 минут.
«Из-за частичного повреждения железнодорожной инфраструктуры пригородный поезд задержался на 40 минут», — указано в публикации.Ранее сообщалось об очередных взрывах под Киевом. Они раздались в ночь на воскресенье, 3 ноября, на фоне звучащей в регионе сирены воздушной тревоги. Помимо Киевской области воздушная опасность была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины.
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