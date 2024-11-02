Появилась информация о взрывах в Киеве

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В Киеве снова раздались взрывы, информирует украинское издание «Зеркало недели».
Отмечается, что в ночь на субботу уже фиксировались подобные инциденты. Согласно сведениям онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 07:35 по московскому времени, в Киеве звучит воздушная тревога.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
Ранее появилась информация, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 24 БПЛА над территорией Российской Федерации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
Ранее появилась информация, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 24 БПЛА над территорией Российской Федерации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова