На Украине за нападение на сотрудника ТЦК арестовали палку
Суд Лебединского района Сумской области (Украина) вынес решение об аресте орудия преступления — деревянной палки, которой избили сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Старший лейтенант Сергей Сергеевич Зима осуществлял проверку в отношении гражданина А. А. Омельченко. В ходе процедуры Омельченко схватил палку и нанёс удары сотруднику по голове. Правонарушителя задержали на месте сотрудники полиции.
Согласно постановлению суда, под арест попало изъятое при осмотре места происшествия имущество — деревянная палка. Её длина составляет примерно 60 сантиметров, а диаметр — три сантиметра.
В соцсетях регулярно появляются кадры силовой мобилизации на Украине. Работники ТЦК избивают мужчин призывного возраста и насильно заталкивают их в микроавтобусы. В некоторых случаях задержанных граждан удается отбить усилиями неравнодушных соотечественников.
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