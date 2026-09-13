На Украине за нападение на сотрудника ТЦК арестовали палку

13 сентября 2026, 06:14

Суд на Украине взял под арест палку, которой избили сотрудника ТЦК

Фото: iStock/Irina Piskova

Суд Лебединского района Сумской области (Украина) вынес решение об аресте орудия преступления — деревянной палки, которой избили сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.