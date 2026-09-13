В Европе заявили о зависимости от третьих стран после отказа от российского газа

13 сентября 2026, 00:58

Фицо: ЕС станет зависимым от третьих стран после отказа от российского газа

Фото: iStock/Leestat

Премьер‑министр Словакии Роберт Фицо предупредил о негативных последствиях отказа ЕС от российского газа. По его мнению, это приведёт к росту цен и усилению зависимости Европы от внешних поставщиков.