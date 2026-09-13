В Европе заявили о зависимости от третьих стран после отказа от российского газа
Премьер‑министр Словакии Роберт Фицо предупредил о негативных последствиях отказа ЕС от российского газа. По его мнению, это приведёт к росту цен и усилению зависимости Европы от внешних поставщиков.
В субботнем видеообращении, размещённом на странице политика в соцсетях, Фицо заявил, что проблемы с газоснабжением уже дают о себе знать. Как утверждает премьер, цены на топливо достигли запредельно высокого уровня. Среди причин такого положения дел он назвал антироссийскую риторику и внешнеполитические шаги США в отношении Ирана.
Фицо отметил, что Словакия сможет импортировать российский газ лишь в течение ближайшего года. После этого на страну распространится запрет на поставки из России. Такое решение приняла Европейская комиссия большинством голосов, несмотря на возражения Словакии и принцип единогласия. По словам политика, это ещё сильнее подстегнёт рост цен и заставит ЕС полагаться на альтернативные источники энергии. При этом наибольшую выгоду, как считает Фицо, получат США и другие государства, не входящие в Евросоюз.
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