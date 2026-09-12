Глава МИД РФ Лавров: приглашение Зеленскому — огромный жест доброй воли

12 сентября 2026, 23:02

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что приглашение Владимиру Зеленскому приехать в Москву на переговоры является «огромным жестом доброй воли» со стороны России. Об этом министр сообщил журналистам, комментируя заявления украинского лидера о желании провести встречу с президентом РФ.





Ранее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также подтверждал, что приглашение главе киевского режима посетить столицу России остается в силе.





«Приглашение этому персонажу (Зеленскому — прим. ред.) было направлено. Если он хочет встречаться, то пусть приезжает. Это уже огромный жест доброй воли с нашей стороны, потому что он так и не отменил свой декрет о запрете контактов с Путиным и его командой», — сказал Лавров.