Освобождение сел Приволье и Песчаное, активное продвижение ВС РФ в Харьковской области: последние новости СВО на 18 октября
По состоянию на 18 октября российские войска продолжают демонстрировать тактические успехи на ряде направлений, методично разрушая оборону противника и создавая условия для дальнейшего продвижения. ВСУ, несмотря на значительные потери и проблемы с пополнением резервов, продолжают оказывать безрезультатное сопротивление. Подробнее о ситуации в прифронтовых населенных пунктах СВО читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
На данном участке фронта ситуация остаётся относительно стабильной, однако в окрестностях Алексеевки и Кондратовки продолжаются локальные столкновения. В ходе боевых действий успешно отражены контратаки ВСУ, в результате чего были ликвидированы боевые группы 158-й отдельной механизированной бригады и 225-го отдельного штурмового полка противника. Российская авиация активно блокирует переброску подкреплений противника, нанося удары по его тыловым зонам и логистическим путям. В районе Варачино штурмовые группы ВС РФ продолжают наступление, зачищая лесопосадки.
Харьковская область
ВС РФ освободили несколько десятков зданий в южной части Волчанска и продолжают наступление в районе хлебокомбината. Также зафиксировано продвижение в лесном массиве у Синельниково. Ранее было сообщено об освобождении поселка Тихое, где, по заявлению военного эксперта Андрея Марочко, ВСУ несут колоссальные потери, находясь на невыгодных позициях, но все еще пытаются удерживать соседние Волчанские Хутора. Также отмечалось продвижение российских войск в районе Боровской Андреевки вдоль реки Лиман.
Покровское направление
Особо тяжелые бои идут в промышленной зоне и западных кварталах Покровска, значительная часть которых уже находится под контролем российских войск. Штурмовые группы ВС РФ продвинулись к северо-западной окраине Покровска и вышли на подступы к населенному пункту Гришино, находясь менее чем в двух километрах от его окраин. Одновременно со стороны Новопавловки российские части вошли в село Гнатовка. Продолжаются интенсивные столкновения в районе Удачное – Котлино – шахта «Покровская». Российские силы закрепляются в южной части Мирнограда, продвигаясь со стороны Балагана и Московского. На подступах к селу Светлое также идут бои, в то время как противник удерживает центр Родинского и пытается там контратаковать.
Угледарское направление
Подразделения ВС РФ полностью освободили село Приволье, расположенное на берегу реки Янчур. Кроме того, российские войска вошли в село Вишнёвое и успешно в нем закрепились, хотя зачистка населенного пункта еще не полностью завершена. Этот прорыв создает угрозу выхода к важной рокадной трассе Покровское – Гуляйполе. Российские части продолжают наступательные действия в направлении населенных пунктов Полтавка и Успеновка. В восточной части Полтавки зафиксировано продвижение до 800 метров.
Купянское направление
Подразделения ВС РФ освободили село Песчаное, расположенное к востоку от реки Оскол. Этот успех позволяет обезопасить фланги и тылы группировки, наступающей на Купянск, и создает условия для дальнейшего продвижения на запад. Непосредственно в городской черте Купянска, особенно в его центральной части, продолжаются интенсивные бои. На левом берегу реки Оскол ключевой ареной сражений стала железнодорожная станция Купянск-Узловой. Российская авиация активно работает по тыловым позициям и логистическим узлам противника. Наносятся удары по районам Куриловки и Новоосиново, что затрудняет переброску резервов и снабжение группировки ВСУ.
Торецкое направление
Российские подразделения продвигаются в населенных пунктах Плещеевка и Иванополье, где идут ожесточенные бои. Одновременно с этим продолжаются интенсивные столкновения в районе Предтечино. На северном участке этого направления, в районе Марково, российским войскам удалось продвинуться вперед на глубину до 2 километров. Кроме того, сообщается о тактических успехах севернее Александро-Шультино. Отмечается повышенная активность российских разведывательно-диверсионных групп на окраинах Константиновки, однако о закреплении в городе пока не сообщается.