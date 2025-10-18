Запад передает Украине списанное вооружение времен Второй мировой войны

18 октября 2025, 08:21

РИА Новости: НАТО поставляет Киеву устаревшее вооружение времен Второй мировой

Фото: iStock/Michele Ursi

Страны НАТО поставляют Украине устаревшее вооружение времен Второй мировой войны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.