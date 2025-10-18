Запад передает Украине списанное вооружение времен Второй мировой войны
Страны НАТО поставляют Украине устаревшее вооружение времен Второй мировой войны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.
По словам источника агентства, альянс утилизирует устаревшее оружие таким способом. Уточняется, что 42-я отдельная механизированная бригада ВСУ получила старые американские 155-миллиметровые буксируемые гаубицы М114А1, которые были приняты на вооружение в 1942 году.
Собеседник агентства добавил, что применение такого вооружения в текущих условиях не приносит значительных результатов, а технические параметры устаревших артиллерийских орудий оставляют желать лучшего.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: