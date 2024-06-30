На Украине задержали 17 уклонистов, пытавшихся бежать в Венгрию

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Пограничники на украинско-венгерской границе задержали микроавтобус с 17 военнообязанными мужчинами, которые пытались нелегально покинуть территорию Украины. Об этом сообщает госпогранслужба страны в своём Telegram-канале.
Отмечается, что автобус был остановлен в 200 метрах от границы с Венгрией. В нём находились 17 мужчин из разных областей Украины, которые, предварительно заплатив от 3 до 12 тысяч долларов, пытались незаконно покинуть страну.
Задержанных доставили в пограничное подразделение, где были составлены протоколы административного нарушения. Там же займутся установлением всех лиц, причастных к схеме вывоза уклонистов.
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Анастасия Чинкова