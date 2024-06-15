В Одесской области водитель зерновоза пытался вывезти в кузове 41 уклониста

В Одесской области водитель зерновоза попытался вывезти за границу 41 уклониста, сообщила национальная полиция Украины.
«Водитель зерновоза под видом своей предпринимательской деятельности пытался перевезти на грузовике за границу мужчин призывного возраста», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацполиции Украины.Согласно публикации, «билет» на этот зерновоз стоил от пяти до 15 тысяч долларов, а водитель получал за рейс всего тысячу долларов.
Полиция уточняет круг подозреваемых, а водителю грозит до девяти лет лишения свободы.
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Артем Кузьмин