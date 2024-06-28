На белорусско-украинской границе обнаружили схрон со взрывчаткой

27 июня в США прошли первые предвыборные дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом, которые уже назвали одними из самых судьбоносных в истории страны. Главные заявления кандидатов на пост главы государства и из-за чего между ними разгорелся скандал расскажет редакция «Радио 1».

Дебаты Трампа и Байдена в США

Байден и Трамп про СВО на Украине

«Байден всех подвел. Он выделил Украине $200 млрд или даже больше. Это огромные деньги, я не думаю, что когда-либо было нечто подобное. Каждый раз, когда Зеленский приезжает в нашу страну, он уходит с $60 млрд. Он величайший торговец в истории», — возмутился Трамп.

«Украина не выигрывает эту войну. У них заканчиваются люди, у них заканчиваются солдаты», — заявил республиканец.

Первые предвыборные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена состоялись 27 июня в студии CNN в Атланте. Впервые в зале не было зрителей, а микрофоны спикеров включались поочередно, чтобы исключить словесную перепалку. Дебаты длились более полутора часов. За время выступления обоих кандидатов в президенты США имя российского лидера Владимира Путина было произнесено семь раз.Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что мирный план по урегулированию конфликта на Украине, предложенный Владимиром Путиным, не является приемлемым. При этом политик отметил, что СВО не началась бы, если у власти в США «был нормальный лидер».Он также призвал прекратить тратить деньги на Украину и заявил, что готов прекратить конфликт прежде, чем вступит в должность главы государства.Глава Белого дома, в свою очередь, в событиях на Украине обвинил своего политического оппонента. Он предположил, что Трамп сказал однажды Путину: «Делай все, что хочешь», и именно это привело к украинскому кризису.





Про Владимира Путина

«Вы думаете, он (Путин – прим.ред) остановится, если захватит Украину? Как вы думаете, что произойдет с Польшей? Что произойдет с Белоруссией, что, по вашему мнению, произойдет со странами НАТО?», — задался вопросом Байден.

Про угрозу третьей мировой войны

«Мы действительно терпящая крах нация. Его политика настолько плоха, его военная политика безумна. При нем эти войны никогда не закончатся. Он доведет нас до третьей мировой войны, а мы ближе к третьей мировой войне, чем кто-либо может себе представить», — заявил политик.

«Если хотите третьей мировой войны — дайте Трампу победить и сказать Путину: делай с НАТО что хочешь. Хотите развязать войну — просто позвольте Путину взять Киев», — негодует Байден.





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Трамп и Байден друг про друга

«Сколько миллиардов долларов ты должен заплатить в качестве административного штрафа за растление женщины в общественном месте? За целый ряд других поступков? За секс с порнозвездой, пока ваша жена была беременна. О чем ты говоришь? У тебя нравы, как у бродячего кота», — обрушился Байден на своего главного соперника.





Про США в глазах мировой общественности

Про отношения с НАТО

«Нас разделяет большой океан, но сможем ли мы когда-нибудь избежать войны в Европе, большой войны в Европе? Что произойдет, если Путин решит пойти дальше на НАТО?», — недоумевает президент США.

«Я сказал, что не собираюсь поддерживать НАТО, если вы не заплатите. И вы знаете, что произошло? В последующие дни и месяцы потекли миллиарды и миллиарды долларов», — заявил республиканец.

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