На белорусско-украинской границе обнаружили схрон со взрывчаткой

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Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что в районе границы с Украиной был найден схрон с компонентами для изготовления самодельных бомб. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Пограничный комитет Беларуси».
Сообщается, что были обнаружены контейнеры с двумя килограммами пластичного взрывчатого вещества, исполнительными устройствами-взрывателями с запалами и детонаторами к ним.
Помимо этого, 26 июня бойцы Мозырского погранотряда в Ельском районе Гомельской области в 150 метрах от границы перехватили квадрокоптер, который направлялся со стороны Украины.
Ранее сообщалось, что белорусские пограничники принимают меры по дополнительному прикрытию границы с Украиной. Сотрудники погранслужбы зафиксировали ведение активной разведывательной деятельности украинскими боевиками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Помимо этого, 26 июня бойцы Мозырского погранотряда в Ельском районе Гомельской области в 150 метрах от границы перехватили квадрокоптер, который направлялся со стороны Украины.
Ранее сообщалось, что белорусские пограничники принимают меры по дополнительному прикрытию границы с Украиной. Сотрудники погранслужбы зафиксировали ведение активной разведывательной деятельности украинскими боевиками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова