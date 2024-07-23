На Украине задержали известного телеведущего за призывы сопротивляться мобилизации

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Два человека, включая бывшего телеведущего Жана Новосельцева, задержаны за призывы противостоять сотрудникам военкоматов на Украине. Об этом сообщила Служба безопасности страны (СБУ).
Отмечается, что в Киевской, Одесской, Харьковской и Закарпатской областях задержаны члены группировки, которая срывала мобилизацию и сливала данные украинских военных. В числе задержанных оказался некогда популярный телеведущий Жан Новосельцев, который сейчас активно ведёт собственный блог.
Подчеркнём, что в СБУ отказались указывать имя задержанного. Предположение о том, что им оказался Новосельцев высказало украинское издание «Страна».
Двое задержанных обвиняются по статье о препятствовании законной деятельности ВСУ и иных военных формирований. По этой статье им грозит до восьми лет лишения свободы. Следствие продолжается.
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Подчеркнём, что в СБУ отказались указывать имя задержанного. Предположение о том, что им оказался Новосельцев высказало украинское издание «Страна».
Двое задержанных обвиняются по статье о препятствовании законной деятельности ВСУ и иных военных формирований. По этой статье им грозит до восьми лет лишения свободы. Следствие продолжается.
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Анастасия Чинкова