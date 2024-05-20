На Украине задержали ведущего баскетболиста при попытке покинуть страну и мобилизовали

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На Украине задержали ведущего баскетболиста Вадима Заплотинского при попытке покинуть страну, его сразу мобилизовали и отправили в учебный центр. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на бывшего президента Федерации баскетбола Киева Макса Сергеева.
Заплотинский является защитником «Киев-Баскета». Он вместе с другими украинцами попытался перейти границу по горам на Буковине.
При этом издание напомнило, что Заплотинского признали лучшим защитником в Суперлиге-2023/24. Команда, в которой он играл, заняла третье место в национальном чемпионате.
Ранее сообщалось, что на западе Украины представители военкомата мобилизовали Николая Сираша, одного из ключевых игроков футбольной команды «Хуст», прямо на городском вокзале. Связь с ним потеряна.
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«Был задержан пограничной службой. Затем знакомство с ТЦК и перемещение в учебный центр десантно-штурмовых войск», — сообщил Сергеев.
При этом издание напомнило, что Заплотинского признали лучшим защитником в Суперлиге-2023/24. Команда, в которой он играл, заняла третье место в национальном чемпионате.
Ранее сообщалось, что на западе Украины представители военкомата мобилизовали Николая Сираша, одного из ключевых игроков футбольной команды «Хуст», прямо на городском вокзале. Связь с ним потеряна.
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Элина Позднякова