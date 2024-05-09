На Украине задержали военнослужащего, подговаривавшего сослуживцев бежать

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Госбюро расследований (ГБР) Украины объявило о задержании военнослужащего, который, уехав в отпуск, заявлял, что не вернется на службу, и подстрекал к бегству сослуживцев.
По данным ведомства, гражданин, служивший в одной из фронтовых частей, уехал в ежегодный отпуск в Ивано-Франковскую область, откуда через мессенджеры сообщал о своем намерении не возвращаться на службу.
После розыска и задержания работниками ГБР и СБУ, ему было предъявлено обвинение в дезертирстве. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Верховная рада Украины ранее сообщала, что около 15 тысяч военнослужащих получили дисциплинарное наказание за отказ от выполнения приказов или покидание военной части за последние два года.
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После розыска и задержания работниками ГБР и СБУ, ему было предъявлено обвинение в дезертирстве. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Верховная рада Украины ранее сообщала, что около 15 тысяч военнослужащих получили дисциплинарное наказание за отказ от выполнения приказов или покидание военной части за последние два года.
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Артем Кузьмин