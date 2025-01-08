На Украине задержан дезертировавший командир 155-й бригады, обученной во Франции

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На Украине задержали дезертировавшего командира роты 155-й бригады «Анна Киевская», которая проходила обучение во Франции. Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
«Он был задержан сегодня в Ровенской области, доставлен в Киев и сразу отправлен в СИЗО без права залога», — пишут в telegram-канале.
Старшего лейтенанта поймали сотрудники украинского Государственного бюро расследований. По данным следствия, задержанный сначала дезертировал, после чего начал подстрекать к этому своих сослуживцев.
На сегодняшний день известно о дезертирстве 1700 бойцов 155-й бригады еще до прибытия на фронт. Также 50 солдат ушли в самоволку еще во ходе обучения во Франции. По информации британской газеты Financial Times, случаи дезертирства в рядах ВСУ в 2024 году увеличились в два раза в сравнении с суммарными показателями 2022 и 2023 годов. По данному факту возбуждено порядка 60 тысяч уголовных дел.
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Иван Мусатов