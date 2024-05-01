На Украине захотели легализовать ЧВК

На Украине появилась инициатива о легализации частных военных компаний (ЧВК). Законопроект на эту тему был опубликован на сайте Верховной Рады.
Согласно предложению закона «О международных оборонных компаниях», украинские ЧВК смогут действовать за пределами страны, при этом будут зарегистрированы на Украине и обязаны уплачивать налоги.
Также ранее появилась информация о возможном найме Украиной иностранных пилотов из ЧВК США и Канады для управления истребителями F-16.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сравнил Украину с ЧВК, утверждая, что страна ведет войну в интересах Запада и с помощью западного вооружения.
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Также ранее появилась информация о возможном найме Украиной иностранных пилотов из ЧВК США и Канады для управления истребителями F-16.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сравнил Украину с ЧВК, утверждая, что страна ведет войну в интересах Запада и с помощью западного вооружения.
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Артем Кузьмин