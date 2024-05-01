На Украине заметили яркую вспышку в небе

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Яркая вспышка без взрывов была замечена над несколькими областями Украины в ночь на 1 мая. Об этом информирует украинский телеканал ТСН в Телеграм-канале.
«В ночь на 1 мая 2024 года в небе над Днепропетровской и Харьковской областями была яркая вспышка. Вспышка была без взрывов», — сказано в сообщении.По данным издания, вспышка может быть метеором или неким космическим явлением. Стоит отметить, официальных данных по поводу вспышки не было.
«Вспышка, по предварительной информации, также была видна на Полтавской, Сумской областях, подконтрольным ВСУ частях Запорожской области и вероятно в ряде других областей», — добавляет ТСН.Ранее сообщалось, что в Одессе после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы.
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Алина Юрчак