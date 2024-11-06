Мобилизация или суровый режим: На Украине заключенным создают невыносимые условия

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На Украине заключенных ставят в «невыносимые условия», чтобы заставить их идти на фронт, признался РИА Новости бывший офицер полиции и военнопленный ВСУ Роберт Погорелов.
По его словам, администрация колонии объявила заключенным, что у них «есть шанс» на выбор. Но если не пойдут служить добровольно, то потом будет принудительно.
Погорелов объяснил, что после этих слов режим в колонии начал ужесточаться.
Такие меры стали возможны на фоне военного положения, введенного на Украине с 24 февраля 2022 года, и всеобщей мобилизации, подписанной Зеленским, которая запрещает мужчинам от 18 до 60 лет покидать страну.
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Погорелов объяснил, что после этих слов режим в колонии начал ужесточаться.
«Условно-досрочного никому не будет, никаких льгот не будет, только на ремень, то есть только через армию», — сообщил военнопленный.Он добавил, что заключенным фактически предложили два пути: либо остаться в колонии без всякой надежды на свободу, либо выйти досрочно, но с целью мобилизации.
Такие меры стали возможны на фоне военного положения, введенного на Украине с 24 февраля 2022 года, и всеобщей мобилизации, подписанной Зеленским, которая запрещает мужчинам от 18 до 60 лет покидать страну.
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Мария Моисеева