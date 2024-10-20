Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ На Украине закрыли бронирование от мобилизации

На Украине закрыли бронирование от мобилизации

«Страна.ua»: на Украине закрыли бронирование от мобилизации до 15 ноября
20 октября 2024, 14:08
Фото: iStock/Oleksander Bontei

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Граждане Украины не смогут оформить бронь от мобилизации до 15 ноября после принятого властями решения о приостановке этого процесса и проведения аудита оформленных отсрочек. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».
Отмечается, что ранее некоторые украинцы могли оформить услугу бронирования от призыва через иложение «Дия» (аналог российских «Госуслуг»). Однако такая возможность была закрыта как минимум до 15 ноября.

До этой даты сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата на Украине) проведут аудит уже успевших забронироваться военнообязанных, а также выяснят, какое число из них получило такой документ незаконным путём.



По данным издания, украинским властям пришлось пойти на такой шаг из-за «тотального» (до 70%) срыва планов мобилизации.

Читайте также:

«Умрут за неделю»: на Украине осуждают мобилизацию пенсионеров

На Украине опять предложили снизить возраст мобилизации

Умеров: США хотят понять, почему Киев не мобилизует молодежь от 18 до 25 лет
#украина
#мобилизация
#бронирование
#всу
#военком
Российские бойцы взяли в плен семерых солдат ВСУ и их командира
20 октября 2024, 13:49

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Десять украинских боевиков из состава Вооружённых сил Украины (ВСУ) попали в засаду, устроенную бойцами ВС РФ в районе населённого пункта Золотая Нива под Угледаром. Трое солдат противника в ходе боя были уничтожены, остальных российские военные взяли в плен.
Вместе с украинскими военнослужащими был пленён и командир их подразделения, передаёт ТАСС. По словам пленного офицера, батальон, в котором он служит, несколько раз был разгромлен, затем снова доукомплектован. Но часть снова несёт потери, причём не только на поле боя, но и от дезертирства новобранцев. В настоящее время военнопленных эвакуировали с поля боя, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что за неделю в плен российским бойцам сдались 48 боевиков украинских вооружённых формирований. При этом потери ВСУ в зоне спецоперации за неделю составили 15,5 тысячи военнослужащих.

Читайте также:

Военнопленный рассказал о расстреле на месте взятых в плен бойцов ВС РФ

В Курской области взяли в плен украинского снайпера, уснувшего в засаде

Отделение солдат-насильников ВСУ сдалось в плен в Курской области
#помощь
#всу
#рф
#плен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о «смене прописки» Черноморского флота
Рогозин: Черноморский флот «сменил прописку» из-за безэкипажных катеров ВСУ
20 октября 2024, 13:24

Фото: iStock/Dovapi

Черноморский флот России был вынужден «сменить прописку». Об этом сообщил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.
Отмечается, что во время беседы с журналистами он обсудил обстановку в зоне проведения спецоперации и затронул тему атак ВСУ с использованием беспилотников. По его словам, Черноморскому флоту пришлось, по сути, сменить свою прописку, поскольку большие корабли стали частыми мишенями для украинских безэкипажных катеров.

Ранее, 15 октября, военэкперт Саттон сообщал, что Черноморский флот покинул Новороссийск. До этого город со стороны Чёрного моря атаковали безэкипажные катеры ВСУ.

Читайте также:

Депутат Чепа назвал глупостью план Эстонии запретить флоту РФ ходить по Балтике

Названа истинная причина слежки ВМС США за российским «Адмиралом Кузнецовым»

Новороссийск атаковали украинские безэкипажные катеры
#черноморский флот
#россия
#вс рф
#всу
#беспилотник
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МО: Российские войска нанесли удары по пунктам дислокации иностранных наёмников
20 октября 2024, 13:21

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Российские военные нанесли серию ударов по пунктам дислокации иностранных наёмников, воюющих в составе Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.
Также в оборонном ведомстве рассказали о том, что российская армия атаковала цеха по производству дронов и места их подготовки и запуска в Сумской и Харьковской областях. Комбинированные удары наносились с использованием самолётов оперативно-тактической авиации и беспилотных летательных аппаратов. Всего за сутки были поражены скопления живой силы и техники противника в 131 районе, добавили в Минобороны.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев докладывал об ударе ВС РФ, нанесённом по месту расположения иностранных наёмников ВСУ во временно подконтрольном Киеву Запорожье. По его словам, они укрывались на территории кинологического центра, рядом с которым также располагался небольшой склад боеприпасов. В результате атаки были ликвидированы около 20 человек, сообщил подпольщик.

Читайте также:

Наёмник из США Ребар стал фигурантом уголовного дела за преступления под Курском

«Визг стоял»: «Ахмат» уничтожил немецких наемников в зоне СВО

ВС РФ часто наносят удары по Украине по наводке подполья
#склад
#армия
#человек
#всу
#вс рф
#минобороны
#запорожье
#наемники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сырский принял решения по Курской области
Главком ВСУ Сырский доложил, что принял решения по вторжению в Курскую область
20 октября 2024, 13:20

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал о своей работе с войсками, которые вторглись в Курскую область. Он поделился этой информацией в своем Telegram-канале 20 октября.
«Я посетил части и подразделения, действующие в Сумской и Курской областях. Работал напрямую на командных пунктах бригад», — написал он.

Командиры бригад ВСУ доложили Сырскому о своих действиях и предложили планы на будущее. Главком также сообщил, что принял несколько важных решений.
«Учитывая оценку обстановки, принял ряд решений», — написал главком ВСУ

Также Сырский признал преимущество российских военных по технике и количеству людей.

Ранее силовые структуры сообщали, что подразделения ВСУ спешно покидают свои позиции и убегают по полям от российских военных в направлении Курской области.

Читайте также:

ВСУ бросили позиции и бегут от российских солдат под Суджей

Военнопленный рассказал о расстреле на месте взятых в плен бойцов ВС РФ

Украина попросила электроэнегию у Европы
#всу
#украина
#курская область
#военные
#спецоперация
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина попросила электроэнегию у Европы
«Укрэнерго» запросила импорт электроэнергии из европейских государств
20 октября 2024, 13:00

Фото: iStock/jitendrajadhav

Украина на фоне серьзных проблем с энергетическим сектором вынуждена запросить импорт электроэнергии из пяти европейских государств. Об этом сообщается в заявлении национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго», опубликованном в её официальном Telegram-канале.
Отмечается, что импорт будет осуществляться в течение суток из Польши, Словакии, Венгрии, Молдавии и Великобритании. Общий вывод составил 5000 МВт в час при максимальной мощности в чаах Канады до 1290 МВт.

Кроме того, в очередной раз «Укрэнерго» обратилось к гражданам с просьбой экономить электричество и не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

Читайте также:

Украина лишилась половины необходимых для зимы энергетических мощностей

В «Укрэнерго» заявили о невозможности восстановления всех энергоблоков до зимы

«Никогда не было таким»: дана оценка состоянию украинской энергосистемы
#украина
#электричество
#импорт
#европа
#страны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Балицкий: Запад «стерилизовал» Украину и устранил всех, способных бунтовать
20 октября 2024, 12:43

Фото: istockphoto/reflection_art

Запад за восемь лет нейтрализовал либо устранил на Украине всех несогласных и тех, кто был способен на бунт, тем самым «стерилизовав» страну. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
В разговоре с ТАСС он подчеркнул, что западные партнёры уже давно и прочно заправляют всеми процессами, происходящими на Украине. И они очень грамотно и по-деловому подошли к ситуации, использовав свой накопленный тысячелетний опыт и целую культуру борьбы с повстанцами, отметил глава российского региона. За последние восемь лет они вычленили всех, способных к сопротивлению.

По мнению Балицкого, людей, которые могли бы противостоять нынешнему режиму, политики из западных стран переманили на свою сторону либо просто уничтожили. Они практически полностью стерилизовали огромную территорию Украины, подавив несогласных, и теперь там никакого сопротивления нет и быть не может, заключил губернатор Запорожской области.

Читайте также:

В кафе Киева разразился скандал из-за русской речи

Порошенко раскритиковал украинские власти за бегство из Киева в первые дни конфликта

Дочь Залужного поставила Украине неутешительный диагноз
#губернатор
#запорожская область
#украина
#запад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военнопленный рассказал о расстреле на месте взятых в плен бойцов ВС РФ
Военнопленный Долматов: ВСУ убивают взятых в плен бойцов ВС РФ
20 октября 2024, 12:43

Фото: iStock/Konstantin Shashkov

Пленный командир 3-го взвода 3-й роты 120-го батальона 113-й бригады терробороны Украины Александр Долматов сообщил об убийстве попавших в плен российских военных. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
Долматов сдался в плен ВС РФ 18 октября около населённого пункта Золотая Нива на Угледарском направлении.

По его словам, украинские штурмовые группы не брали российских военных в плен. Вместо этого они расстреливали их на месте. Долматов отметил, что у всушников, по всей видимости, в крови был адреналин на уничтожение.

Сам военнопленный сообщил, что в начале октября оказался свидетелем расстрела троих бойцов ВС РФ. Об остальных подобных случаях он знает от сослуживцев и из радиоэфиров.

Читайте также:

Балицкий: Запад «стерилизовал» Украину и устранил всех, способных бунтовать

ВСУ бросили позиции и бегут от российских солдат под Суджей

Российские военные вышли из окружения в Курской области спустя два месяца
#плен
#военные
#убийство
#вс рф
#всу
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Орловской области объявили ракетную опасность
20 октября 2024, 12:37

Фото: iStock/Rauf Karimov

В Орловской области объявляли ракетную опасность. Об этом в своём Telegram-канале сообщал глава региона Андрей Клычков.
В сообщении жителей призывали укрыться в помещении без окон со сплошными стенами. Лучше всего прятаться в коридоре, ванной или кладовой. Жителям, находящимся во время работы сирен на улице, следовало зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

В 12:00 ракетная опасность была отменена, о чём Клычков также уведомил в своём канале.

Напомним, что в регионе регулярно срабатывает система оповещения населения в связи с угрозами атак украинских беспилотников и ракетных ударов.

Читайте также:

В Минобороны назвали количество сбитых за ночь беспилотников ВСУ

Губернатор Никитин: Четыре человека пострадали при атаке БПЛА на Дзержинск

SHOT: Ночью украинские БПЛА пытались атаковать Нижегородскую область
#ракетная опасность
#орловская область
#россия
#бпла
#ракета
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ бросили позиции и бегут от российских солдат под Суджей
ВСУ убегают полями от российских солдат на суджанском направлении
20 октября 2024, 12:25

Фото: istock/zabelin

В Курской области, в районе Суджи, подразделения Вооруженных сил Украины спешно покидают свои позиции и бегут по полям от военных ВС РФ. Эту информацию подтвердили силовые структуры 20 октября.
«В Курской области в районе Суджи живая сила противника, некоторые подразделения полями пытаются убежать от наших войск», — цитирует собеседника ТАСС.

Военные источники утверждают, что речь идет о некоторых подразделениях ВСУ, которые пытаются уйти от ВС РФ по открытой местности.

Ранее польский журналист Марцин Вирвал отметил, что украинские военные, находящиеся вблизи линии фронта, испытывают крайне подавленные настроения. Это не единичные случаи, а скорее массовое явление.

Утром Министерство обороны России сообщило, что ночная атака украинских беспилотников на российские регионы стала одной из самых масштабных за всё время спецоперации. Системы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 110 дронов ВСУ.

Читайте также:

Российские военные вышли из окружения в Курской области спустя два месяца

В Минобороны назвали количество сбитых за ночь беспилотников ВСУ

Российские военные ударили по району вокзала в Кривом Роге
#военные
#регионы
#всу
#вс рф
#атака
#курская область
#спецоперация
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате