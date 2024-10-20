На Украине закрыли бронирование от мобилизации

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Граждане Украины не смогут оформить бронь от мобилизации до 15 ноября после принятого властями решения о приостановке этого процесса и проведения аудита оформленных отсрочек. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».
Отмечается, что ранее некоторые украинцы могли оформить услугу бронирования от призыва через иложение «Дия» (аналог российских «Госуслуг»). Однако такая возможность была закрыта как минимум до 15 ноября.
До этой даты сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата на Украине) проведут аудит уже успевших забронироваться военнообязанных, а также выяснят, какое число из них получило такой документ незаконным путём.
По данным издания, украинским властям пришлось пойти на такой шаг из-за «тотального» (до 70%) срыва планов мобилизации.
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До этой даты сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата на Украине) проведут аудит уже успевших забронироваться военнообязанных, а также выяснят, какое число из них получило такой документ незаконным путём.
По данным издания, украинским властям пришлось пойти на такой шаг из-за «тотального» (до 70%) срыва планов мобилизации.
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Анастасия Чинкова