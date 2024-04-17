На Украине заочно обвинили певца Герелло в «призывах к агрессивной войне»

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Офис генерального прокурора Украины написал в Telegram-канале, что заочно предъявил обвинения российскому оперному певцу Василию Герелло в «призывах к агрессивной войне» из-за его поддержки специальной военной операции.
В заявлении офиса не указывается имя Герелло, однако прикреплено его отретушированное фото. По данным прокуратуры, подозреваемый публично поддерживал спецоперацию на Украине, а также поучаствовал в концерте в честь возвращения Крыма в состав РФ.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины в Телеграм-канале заявила, что патриарху Кириллу предъявлено обвинение за поддержку СВО. По мнению украинского следствия, Московский патриархат входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства РФ и оказывает публичную поддержку боевых действий в рамках спецоперации.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины в Телеграм-канале заявила, что патриарху Кириллу предъявлено обвинение за поддержку СВО. По мнению украинского следствия, Московский патриархат входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства РФ и оказывает публичную поддержку боевых действий в рамках спецоперации.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова