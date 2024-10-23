Украина конфисковала имущество и права на песни Таисии Повалий за поддержку СВО

Таисия Повалий (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Украинский суд конфисковал имущество и права на песни певицы Таисии Повалий из-за ее поддержки специальной военной операции (СВО) и российского гражданства. Об этом сообщает РБК в своем телеграм-канале. Отмечается, что активы и композиции взыскали в доход украинского государства.
По информации газеты, суд конфисковал семь участков под Киевом, жилой дом, машину и права на девять песен.
Таисия Повалий родилась в Киевской области в советские годы, несколько лет работала депутатом Рады от партии Януковича, а потом уехала в Россию, где получила гражданство. С началом СВО певица поддержала российскую армию, за что на Украине против нее возбудили уголовные дела, в том числе за «коллаборационизм».
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«В доход государства взысканы семь земельных участков в Киевской области, жилой дом площадью 442 кв.м., автомобиль BMW X5, а также права на музыку и слова девяти композиций («Бусинки любви», «Обниму тебя», «Больше, чем близко» и др.)», — уточняет издание.
Таисия Повалий родилась в Киевской области в советские годы, несколько лет работала депутатом Рады от партии Януковича, а потом уехала в Россию, где получила гражданство. С началом СВО певица поддержала российскую армию, за что на Украине против нее возбудили уголовные дела, в том числе за «коллаборационизм».
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Данил Пономарев