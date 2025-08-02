На Украине заочно предъявили обвинения губернатору Воронежской области Гусеву

02 августа 2025, 17:41

Александр Гусев (фото: kremlin.ru)

Прокуратура Украины заочно предъявила обвинения губернатору Воронежской области Александру Гусеву. Об этом пресс-служба Офиса украинского генпрокурора сообщила в своих соцсетях.