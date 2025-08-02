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На Украине заочно предъявили обвинения губернатору Воронежской области Гусеву

Александр Гусев (фото: kremlin.ru)

Прокуратура Украины заочно предъявила обвинения губернатору Воронежской области Александру Гусеву. Об этом пресс-служба Офиса украинского генпрокурора сообщила в своих соцсетях.



Отмечается, что российского чиновника обвиняют в финансировании и поставках оборудования Вооруженным силам РФ.

По данным ТАСС, в настоящее время губернатор Воронежской области включён в санкционные списки США, Украины, Канады, Великобритании, Евросоюза, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии.

Дело в отношении Гусева ведётся заочно, что означает отсутствие его физического присутствия на территории Украины.

Анастасия Чинкова

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