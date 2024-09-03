На Украине завели уголовное дело о халатности военных после удара по Полтаве

Фото: istockphoto/sandsun
Уголовное дело о халатности военных завели на Украине после удара по бывшему военному училищу в Полтаве, передает издание РБК-Украина, ссылаясь на источники.
«Удар <…> по Полтаве: ГБР (государственное бюро расследований – прим. ред.) открыло дело относительно халатности военных…» — говорится в сообщении.С утра украинские журналисты сообщили про два взрыва в Полтаве при воздушной тревоге. Позже пророссийский подпольщик Сергей Лебедев прокомментировал, что прилетело по авиагородку неподалеку от военного аэродрома в Полтаве.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что ВС РФ ударили по военному институту связи в Полтаве во время построения ВСУ.
Читайте также:
Депутат ГД Колесник назвал удар по учебному центру ВСУ ответом на Курск
Экс-депутат Рады заявил о десятках погибших при ударе ВС РФ по училищу в Полтаве
Появилось видео последствий российского удара по училищу ВСУ в Полтаве
Никита Кротов