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Глава общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» сообщил о том, что киевские власти перенесли часть военных производств под землю. Это произошло из-за опасений перед ударами российских ракет и беспилотников.
Он отметил, что киевские власти вынуждены переводить военные предприятия под землю из опасения российских авиационных ударов. Воздушная тревога звучит на территории Украины каждый день, а БПЛА и ракеты Вооружённых сил РФ поражают объекты украинской инфраструктуры, в том числе и военные заводы, заключил Рогов.
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