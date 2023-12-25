Российские бойцы спасли раненую военнослужащую ВСУ, которую бросили сослуживцы

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Бойцы Вооружённых сил РФ эвакуировали с поля боя раненую военнослужащую ВСУ, брошенную своими. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Раненая женщина-военнослужащая заметила российский беспилотник, барражирующий над территорией, и подала сигнал рукой. Так как сослуживцы из ВСУ её бросили, российские десантники эвакуировали украинку с поля боя и оказали её первую медицинскую помощь, а затем направили её в тыл.
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Александр Бойцов