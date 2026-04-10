Bloomberg: конфликт с Россией может закончиться в ближайшее время
Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* выразил мнение, что конфликт с Россией может завершиться в обозримом будущем.
В интервью Bloomberg 4 апреля он отметил, что стороны пока придерживаются «максималистских» требований, однако выразил уверенность в достижении компромисса. По словам Буданова*, окончательное решение о выводе украинских войск из Донбасса еще не приняли. Он также подчеркнул, что Москва заинтересована в завершении специальной военной операции, в том числе из-за значительных финансовых затрат, которые уже исчисляются триллионами.
«Все понимают, что войну нужно заканчивать. В отличие от нас, они тратят свои собственные деньги», — цитирует собеседника агентство.
В то же время источники СМИ в Кремле сообщили, что прогресс на переговорах остается минимальным, дискуссия зашла в тупик. Единственным ощутимым итогом стало обозначение сторонами позиций, неприемлемых для оппонента. Для урегулирования конфликта, по данным собеседников журналистов, потребуется более широкое соглашение с участием США и Европы.