Буданов* надел магический оберег на переговоры с Россией
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* появился на переговорах с Россией и США в Женеве с красной нитью на левом запястье. Об этом свидетельствуют фото, опубликованные секретарем СНБО Рустемом Умеровым.
Красная нить ассоциируется с иудейскими каббалистическими традициями и считается магическим оберегом. В Русской православной церкви ношение такого талисмана называют проявлением языческого суеверия и оккультной практикой, направленной на обман христиан.
Журналисты запечатлели Буданова* сидящим рядом с Умеровым в зале заседаний. Наличие красной нити на его запястье также подтверждается снимком, сделанным фотографом РИА Новости.
Ранее сообщалось, что украинская делегация раскололась на два лагеря из-за споров о подписании мирного соглашения.
