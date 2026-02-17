Буданов* надел магический оберег на переговоры с Россией

17 февраля 2026, 19:37

Буданов* пришел на переговоры в Женеве с красной нитью на запястье

Кирилл Буданов*

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* появился на переговорах с Россией и США в Женеве с красной нитью на левом запястье. Об этом свидетельствуют фото, опубликованные секретарем СНБО Рустемом Умеровым.