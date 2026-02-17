Достижения.рф

Буданов* надел магический оберег на переговоры с Россией

Буданов* пришел на переговоры в Женеве с красной нитью на запястье
Кирилл Буданов*

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* появился на переговорах с Россией и США в Женеве с красной нитью на левом запястье. Об этом свидетельствуют фото, опубликованные секретарем СНБО Рустемом Умеровым.



Красная нить ассоциируется с иудейскими каббалистическими традициями и считается магическим оберегом. В Русской православной церкви ношение такого талисмана называют проявлением языческого суеверия и оккультной практикой, направленной на обман христиан.

Журналисты запечатлели Буданова* сидящим рядом с Умеровым в зале заседаний. Наличие красной нити на его запястье также подтверждается снимком, сделанным фотографом РИА Новости.

Ранее сообщалось, что украинская делегация раскололась на два лагеря из-за споров о подписании мирного соглашения.

